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Geleceğin kimyagerlerini yetiştiren 'marka' lise

"Ata Kimya" markasıyla üretim yapan ve son yıllarda ciddi gelir elde eden Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mezun olduktan sonra kolayca iş buluyor
 11 Haziran 2019 13:31
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Geleceğin kimyagerlerini yetiştiren 'marka' lise

Samsun Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulda aldıkları eğitim sayesinde mezun olduktan sonra iş bulmakta zorluk yaşamıyor.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi Bölümü tarafından "Ata Kimya" markasıyla üretilen evsel ve endüstriyel temizlik maddeleri, hastane, üniversite, askeriye ve yurt gibi kamu kurumları başta olmak üzere kentteki özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına satılıyor.

Öğrenciler de okuldaki bu uygulamalı eğitimlerle mesleğe hazırlanıyor. Öğrenciler, mezun olduktan sonra kolayca iş bulabiliyor. Okulda 1260 öğrenci eğitim görüyor.

Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullarının kimya teknolojisi alanında Türkiye genelindeki meslek liseleri arasında öncü olduğunu söyledi.

Okulun laboratuvar giderlerinin karşılanması için 1989'da üretimine başladıkları genel temizlik maddelerinin dışarıdan talep gelince "Ata Kimya" markası ile pazarlanmaya başladığını anlatan Saraç, "Evsel ve endüstriyel olmak üzere temizlik ürünleri üretiyoruz. Okulumuz, markası Türkiye Patent ve Marka Kurumundan tescili yapılmış belki de Türkiye'deki tek okuldur." dedi.

"Ata Kimya" markasıyla ürettikleri ürünleri yaklaşık 25 şehre gönderdiklerini kaydeden Saraç, şöyle devam etti:

"Bu yıl ciromuzla da Türkiye'deki önde okullardan biriyiz. Kimya dışında elektrik elektronik teknolojisi, görüntü ve ses sistemleri ile alarm sistemleri kurulum ve montajını yapıyoruz. Tamirat olarak da gündemdeyiz. Çok sayıda kamu kurumuna destek vermekteyiz. Masa, sıra, dolap, sehpa gibi ahşap ürünler de üretiyoruz. Bu çalışmalara destek olmak amacıyla Plastik Teknolojisi Alanı açarak çalışmalar yapıyoruz."

Öğrencilerin okulda mesleğe hazırlandığını vurgulayan Saraç, "Öğrencilerimizin mezun olduktan sonra iş bulmada herhangi bir sıkıntıları yok fakat genelde daha kolay işlere yöneliyorlar. Kendi alanlarına yönelirlerse iş bulma konusunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." ifadesini kullandı.

- "İş bulma konusunda çok avantajlı bir bölüm"

Kimya Teknolojisi Bölümü son sınıf öğrencisi Ceren Erbil ise kimya alanında eğitim için yeterli altyapıya sahip olduğu için meslek lisesini tercih ettiğini söyledi.

Üniversitede kimya mühendisliği okumayı hedeflediğini belirten Erbil, "Staj yaptığım yerden bana iş teklifi geldi. Liseden mezun olduktan sonra ya da üniversiteden sonra iş bulma konusunda çok avantajlı bir bölüm olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Yiğit Aksel de kimya alanında gelecek gördüğünü, bu nedenle meslek lisesini tercih ettiğini anlatarak, "Mesleğimde büyük avantaj sağlayacağını düşündüğüm için meslek lisesini tercih ettim." şeklinde konuştu.

Kader Aktaş da üniversitede kimya bölümünde okumayı istediğini, bu nedenle bu liseyi seçtiğini dile getirerek, "İş kaygısı asla yaşamıyorum. Lise bittikten sonra ilaç fabrikaları başta olmak üzere birçok alanda iş bulabileceğime inanıyorum." dedi.


Geleceğin kimyagerlerini yetiştiren 'marka' lise
Anadolu Ajansı
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