Bakan Çavuşoğlu İzlandalı mevkidaşıyla 'Milli Takım'ı görüştü
|11 Haziran 2019 13:37
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı Gudlaugur Thor Thordarson'a A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında gördüğü olumsuz muamelelerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin İzlanda Dışişleri Bakanı Thordarson ile telefonda görüştü.
Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takım'ın İzlanda'ya varmasından 3 hafta önce ve seyahatin hemen öncesinde olmak üzere iki kez Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği ve Reykjavik Fahri Başkonsolosu tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havalimanında Türk Milli Takımı'na yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
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