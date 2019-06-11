Lice'de gri listede aranan terörist öldürüldü
|11 Haziran 2019 13:46
|Yazdır
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride aranan Felat Kocakaya olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Lice kırsalına yapılan operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin daha Terörden Arananlar Listesi'nde yer aldığı, "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın gri kategoride 300 bin lira ödülle arandığı belirlendi.
Aynı operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran olduğu tespit edilmişti. Böylece Lice kırsalındaki operasyonda, gri kategoride aranan ve etkisiz hale getirilen terörist sayısı iki oldu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye
11 Haziran 2019 14:50
|Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı
11 Haziran 2019 14:08
|Kayseri'de üç FETÖ sanığına ceza
11 Haziran 2019 13:24
|Afrin'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
11 Haziran 2019 13:20
|FETÖ'nün 'mahrem imamı'na hapis cezası
11 Haziran 2019 12:46
|FETÖ sanığı binbaşı ilk duruşmada tahliye edildi
11 Haziran 2019 12:25
|Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
11 Haziran 2019 09:45
|Kara Kuvvetleri FETÖ soruşturması: 52 gözaltı
11 Haziran 2019 09:06
|Mete Yarar'dan S-400 yorumu: Devletler bedel ödeyerek büyürler
11 Haziran 2019 07:50
|ABD'liler PKK'ya İHA eğitimi veriyor
11 Haziran 2019 07:15