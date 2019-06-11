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İlçe müftüsünün kızı otobüs kazasında öldü
Seyhan Müftülüğü'nün düzenlediği Çanakkale gezisine giden otobüsün Balıkesir yakınlarında karıştığı trafik kazasında Seyhan Müftüsünün kızının da arasında bulunduğu 4 kişi öldü, 42 kişi yaralandı
|11 Haziran 2019 13:48
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Adana'dan Çanakkale'ye gezi amacıyla yola çıkan 33 YF 533 plakalı yolcu otobüsü ile içerisinde dört kişinin bulunduğu 10 PJ 443 plakalı otomobil, Çanakkale - Bandırma karayolu'nun Edincik Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, Kuran kursu öğreticisi Hülya Seyhan, müezzin kayyım Ahmet Topak ve yardımcı şoför Temel Gökçe hayatını kaybederken, yaralanan 42 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Seyhan Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller'in cenazesini Konya'da toprağa verileceği diğer kızı Raziye Beyza Güller'in de kazadan yaralı kurtulduğu, müezzin kayyım Ahmet Topak'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
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