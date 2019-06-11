Askerlik yasa teklifinde değişiklik olabilir
|11 Haziran 2019 13:56
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Askerlik yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda bugünden itibaren ele alınmaya başlanacak. Genel kurul öncesinde partiler arasında diyalog var. Askerlik yasa teklifinin komisyondan geçen halinde bazı değişiklikler olabilir.
Yeni askerlik teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda ele alınmaya başlanacak.
AK Parti, teklifin görüşmeleri öncesi siyasi partiler ile temas kurdu. AK Parti'li kurmaylar, CHP ve İYİ Parti grup başkanvekilleriyle görüştü.
CHP teklifin 45'inci maddesinde yer bulan Cumhurbaşkanı'na bazı kişilere askerden muafiyet verme yetkisine itiraz ediyor. CHP, bu maddeye, Genelkurmay Başkanı'nın teklifi, Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı cümlesinin eklenmesini istedi.
CHP askerliğini altı ay daha uzatanlara tanınan TOKİ'den öncelikle ev alma hakkının şehit ailelerine de verilmesini istiyor.
CHP asker ihtiyacı tamamlandıktan sonra bedelli askerliğin devreye girmesini istedi.
Askerlik teklifi AK Parti kapalı grup toplantısında da ele alınacak.
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