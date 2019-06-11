Atanamayan öğretmenden ayak sağlığı için icat
|11 Haziran 2019 14:04
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Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu olan ve henüz atanamadığı için babasının ayakkabı dükkanında çalışan Furkan Bozdağ, işten arta kalan zamanlarını değerlendirerek masaj ayakkabısı tasarladı. Daha önce asker ve polisler için de elektroşoklu ayakkabı yapan Bozdağ'ın yaptığı masaj ayakkabısı özellikle uzun yol yürüyenler için büyük kolaylık sağlayacak. Bozdağ'ın dizayn ettiği ayakkabı, ayağın temel ve refleks noktalarından basınçla titreşim yaparak ayağın altındaki kılcal damarları hareketlendirip kan dolaşımını hızlandırıyor ve masaj etkisiyle ayaklara rahatlama hissi veriyor
Ayakkabının tamamen ortopedik olarak tasarlandığını ve üretime hazır hale getirdiğini ifade eden Furkan Bozdağ, ayakkabının hem yürürken hem de dinlenirken kullanılabileceğini belirtti. Ayakkabının arka kısmına koyduğu tuş sayesinde masaj özelliğinin devreye girdiğini dile getiren Bozdağ, "Masaj özelliği topukta ayağın uç noktasına kadar bir frekans yayıyor. Şarj edilebilir özelliği var. Vibratörün hareketi sonucu oluşan hava akımı içeriye sürekli hava pompalıyor bu da bakterilerin ölümüne yol açıyor" diye konuştu.
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