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Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?

Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayının çocukları ile ilgili açıklaması doğru değil. İGDAŞ iddiaları yalanlamıştı.
 11 Haziran 2019 14:10
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Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında yaptığı açıklamada, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar'ın iki oğlunun İGDAŞ'taki işine son verildiğini dile getirdi.

İGDAŞ İDDİALARA AÇIKLIK GETİRDİ

Saadet Partisi adayının iki oğlunun işten çıkarıldığı iddiasını İGDAŞ yalanladı. Saadet adayı Gökçınar'ın oğlunun halen İBB'de memur olarak çalıştığı dile getirildi.

İGDAŞ'ın konuyla ilgili açıklaması da şu şekildeydi...

Saadet Partisi'nin İBB Adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun İGDAŞ'tan çıkarılması söz konusu değildir çünkü hiçbir zaman Sayın Gökçınar'ın oğlu İGDAŞ'ta personel olarak çalışmamıştır. Dolayısıyla işine son verilmesi gibi bir durum da söz konusu değildir.

Gökçınar'ın oğlu R.E. Gökçınar'ın 17 Nisan 2006'da İBB'de sözleşmeli olarak işe başladığı, 3 Mart 2009'da memur olduğu aktarılan açıklamada, "15 Mayıs 2012 tarihinden bu yana ise İBB Tesisler Bakım Onarım Müdürlüğü'nde (657'ye tabi memur) halen mühendis olarak çalışmaya devam etmektedir.

"Bununla beraber, Necdet Gökçınar'ın avukat olan eşinin İGDAŞ ile Avukatlık Hizmet Sözleşmesi vardır ve halen devam etmektedir. Şirketimizin sözleşmeli tüm avukatlarının bulunduğu sistemde rutin olarak yapılan iyileştirme çalışması nedeniyle takip dosyalarına geçici olarak sistem üzerinden erişilememektedir. Bu sistem iyileştirme çalışması şirketimizin tüm avukatları için geçerli olup, adayın eşine yapılan özel bir işlem değildir. Çalışmalar sonuçlanır sonuçlanmaz sistem erişime açılacaktır.

Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Memurlar.Net
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