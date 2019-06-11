'Yargı reformu paketinde adliye çalışanlarına ilişkin tek cümle yok'
|11 Haziran 2019 14:27
|Yazdır
Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Yargı reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir." dedi.
Yılancı, Ankara Adliyesi önünde, sendika üyeleriyle yargı reformu paketine ilişkin basın açıklaması yaptı.
Mevcut uygulamada zabıt katiplerinin görevde yükselme yoluyla yazı işleri müdürü olabildiklerine, yargı reformu taslağında görevde yükselme sınavının kaldırılmasının öngörüldüğüne işaret eden Yılancı, "Zabıt katiplerin tek kariyer umudu olan yazı işleri müdürlüğü sınavının kaldırılması öngörülmüş ve bu görev, hukuk eğitimi almış kişilerin sınava girebileceği bir kariyer haline dönüştürüleceği ifade edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Yargı reformu paketindeki bu değerlendirmenin Adalet Bakanlığı çalışanlarını üzdüğünü dile getiren Yılancı, düzenlemenin bu haliyle hayata geçmesi halinde personel arasında çalışma barışının ortadan kalkabileceğini savundu.
Reform paketinin hazırlanma aşamasına baroların da yer aldığını söyleyen Yılancı, bu süreçte Adalet Bakanlığında yetkili sendika olan Büro Memur-Sen'in görüşünün alınmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Bakanlık çalışanlarının görüşünün alınmadığı bir yargı reformu paketinin eksik olacağını kaydeden Yılancı, şöyle devam etti:
"Yargı reformu paketi birçok açıdan yenilik getirirken adliyelerde çalışan çalışma arkadaşlarımız için tek bir cümlenin olmaması, hakkımız olan görevde yükselme sınavının elimizden alınmak istenmesi ya da yazı işleri müdürlüğüne kurum dışından atama ile bugüne kadar hakkımız olan bu göreve ortakçı yapılmak istenmesi yargı reformuna çalınan kara bir lekedir. Adalet çalışanları olarak haykırıyoruz, hakkımız olan görevde yükselmeyle elde ettiğimiz yazı işleri müdürlüğü sınavıyla ilgili güncelleme yapılıncaya kadar basın açıklamalarımız ve eylemlerimiz devam edecektir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Doğan ve Çakmak'ın başvurusuna AİHM'den ret
06 Haziran 2019 15:54
|İstanbul şehir hatlarında toplu iş sözleşmesi: yüzde 28 zam
01 Haziran 2019 12:58
|TBB'den avukatın etek boyuna tepki gösteren hakime tepki
29 Mayıs 2019 13:57
|Kural ihlali yapan sürücüler helikopterle denetlendi
11 Mayıs 2019 09:50
|Anayasa Mahkemesinden, tüm sulh ceza hakimlerine, erişimi engelleme kararları için uyarı
02 Ocak 2019 11:31
|3 başlıkta, hak nasıl aranır?
17 Aralık 2018 14:05
|TKİ, görevde yükselme sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
18 Kasım 2018 20:26
|Öğrenciden KDK'ya 'pahalı tost' isyanı
08 Ekim 2018 09:03
|Şanlıurfa'da suça karışan 639 Suriyeli sınır dışı edildi
29 Eylül 2018 21:36
|Ticaret Bakanlığından spekülatörlere sahada denetim
01 Eylül 2018 13:10