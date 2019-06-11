1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çorum'da kontrol noktasında aranan bin 134 şüpheli yakalandı

Çorum'da FETÖ'nün darbe girişimi sonrası giriş-çıkışları kontrol etmek amacıyla Samsun-Ankara kara yolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında yaklaşık 3 yılda 450 bin 948 araç ile 1 milyon 534 bin 243 kişinin GBT kontrolü yapılırken bin 134 aranan şahıs yakalandı
 11 Haziran 2019 14:37
Yazdır
Çorum'da kontrol noktasında aranan bin 134 şüpheli yakalandı

Çorum'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından giriş-çıkışları kontrol etmek amacıyla başlatılan sabit yol uygulamasında yaklaşık 3 yılda 1 milyon 534 bin 243 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapılırken bin 134 aranan şahıs yakalandı.

Çorum Valiliği, darbe girişiminin ardından Türkiye'nin en yoğun kara yolu güzergahlarından Çorum'da, Samsun-Ankara kara yolu üzerinde kontrol noktası oluşturdu.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeleri olmak üzere suça karışmış kişilerin yakalanması için 24 saat sabit yol uygulaması yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan araçlar ekipler tarafından aranırken, şahısların da GBT sorguları yapıldı.

İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır devam eden sabit yol uygulamasında 450 bin 948 aracın durdurulduğunu, 1 milyon 534 bin 243 kişinin GBT kontrolü yapıldığını ve kontrollerde bin 134 aranan şahsın yakalandığını söyledi.

Rutin huzur operasyonlarının haricinde sabit yol uygulamaları yaptıklarını belirten Kolcu, "Bu uygulama ile dışarıdan gelenlerin ya da dışarı kaçacak olanların önünü kesmeyi hedefledik. Yoldan geçen bütün araçları değil, sondajlama dediğimiz yöntemle belirlediğimiz araçları durdurup sorgulama yapıyoruz." dedi.

Denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini dile getiren Kolcu, "Denetim, insanı rahatsız etse de insan için yapılır. Denetimlerde aranan şahısların yanı sıra 18 bin 115 araca trafik ve asayiş yönünden işlem yapılmıştır. Bu araçlarda 18 adet ruhsatsız silah, 20 adet tüfek, 13 kurusıkı tabanca ve mermi, 201 bin 802 adet kaçak sigara, 3 bin 408 kaçak emtia ve 10 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi
11 Haziran 2019 15:13		 Trafikte makas atan şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu
11 Haziran 2019 14:45
TEM'de feci kaza: 2 çocuk öldü
11 Haziran 2019 14:41		 İlçe müftüsünün kızı otobüs kazasında öldü
11 Haziran 2019 13:48
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı
11 Haziran 2019 13:10		 Bandırma'da gezi otobüsü kaza yaptı: 4 kişi öldü
11 Haziran 2019 08:12
Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu
10 Haziran 2019 23:28		 Titreme şikayetiyle gittiği hastanede öldü
10 Haziran 2019 22:37
İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası
10 Haziran 2019 22:13		 Lunaparkta akıl almaz kaza: 1 çocuk yaralı
10 Haziran 2019 20:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:20 - İmamoğlu, İstanbul için vaatlerini açıkladı15:17 - Ak Parti'li Kurtulmuş: Vali üzerinden devlete yapılmış bir hakaret15:13 - Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi15:08 - Hangi araç, hangi boğaz köprüsünden geçecek?15:04 - İncirde ilekleme dönemi başladı14:59 - HDP'li Temelli: Nerede bir kayyum varsa süpüreceğiz14:55 - Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz14:50 - Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye14:45 - Trafikte makas atan şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu14:41 - TEM'de feci kaza: 2 çocuk öldü
14:37 - Çorum'da kontrol noktasında aranan bin 134 şüpheli yakalandı14:31 - Öğrenciler atölyelerde hayata hazırlanıyor14:27 - 'Yargı reformu paketinde adliye çalışanlarına ilişkin tek cümle yok'14:10 - Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?14:08 - Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı14:04 - Atanamayan öğretmenden ayak sağlığı için icat14:00 - Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?13:58 - 'Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehlikeye karşı beraber'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Ev hanımlarına devletten iş desteği: 15 bin TL kredi
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Özcan Yeniçeri'nin nikahını Turgut Altınok kıydı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
autocad 1
hayatın acı gerçekleri 3
Kirli beyaz kedi 1
trafik lambası olmayan şehir 2
haram 2
x,y,z 3
Uçak ikaz küresi 1
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 2
fikir fakiri 7
11.06.2019 izlanda vs türkiye maçı 1
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam