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TEM'de feci kaza: 2 çocuk öldü

Bolu'da, TEM otoyolunda bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki aynı aileden 2 çocuk öldü, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden küçük çocuğun babası uzun süre oğlunun yanından ayrılamadı
 11 Haziran 2019 14:41
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TEM'de feci kaza: 2 çocuk öldü

Kaza, saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Köroğlu Park mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz Avşar (41) idaresindeki 59 PH 386 plakalı otomobil, İstanbul istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha da sonra refüjde bulunan beton aydınlatma direğine çaptı. Bariyerlerin saplandığı otomobil hurdaya dönerken, kaza sırasında araçtan fırlayan 7 yaşındaki İnanç Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Cengiz Avşar ve araçta bulunan aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Hastanede hayatını kaybetti

Kazadan ağır yaralı olarak kurtulan ve tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisine götürülen 4 yaşındaki İrem Avşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba Avşar oğlunun yanından ayrılamadı

Kazada, olay yerinde hayatını kaybeden İnanç Avşar'ın acılı babası yaralı halde uzun süre oğlunun yanında bekledi. Acı içinde gözyaşları döken baba, vatandaşların yardımıyla bir süre sonra oğlunun yanından alınarak tedavisi için hastaneye götürüldü.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Avşar ailesinin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. 7 yaşındaki İnanç Avşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini gören yakınları gözyaşlarına boğuldu. Güçlükle sakinleştirilen Avşar ailesinin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan Seda Avşar, İslam Avşar (5), Emir Nuh Avşar ve Naif Avşar'ın tedavileri devam ediyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı
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