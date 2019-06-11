1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafikte makas atan şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir sürücünün, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçması ve ardından lastiklerine ateş edilerek durdurulması olayıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Özgür D. isimli şahsın makas atarak yolda ilerlediği ve kendisini durdurmak isteyen polisin üzerine aracını sürerek kaçtığı öğrenildi. Ayrıca şahsın alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu 22 ayrı suçtan kaydının bulunduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs polis merkezine götürüldü
 11 Haziran 2019 14:45
Yazdır
Trafikte makas atan şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinde bir araç sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmış ve polisin lastiklerine ateş etmesiyle kıskıvrak yakalanmıştı.

Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, Özgür D. isimli şahıs trafikte makas atarak ilerlediği sırada polis tarafından takibe alınarak durdurulmak istendi. Polisin uyarılarına kulak asmayan şahıs kaçmaya çalışırken, emniyet şeridinde bulunan polis memurunun üzerine aracını sürdü ve yoldaki diğer araçlara çarptı. Köprü istikametine doğru ilerleyen şahıs, gişelere 100 metre kala mesafede lastiklerine ateş edilerek durduruldu. Polis tarafından kıskıvrak yakalanan şahsın gözaltına alındı.

Şahsın gözaltındaki sorgusunda sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulduğu, 22 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve "güveni kötüye kullanma" suçundan dosya firarisi olduğu tespit edildi. Şahıs, emniyet kemeri kullanmamak, trafik polisinin işaretlerine uymamak, sürücü belgesi olmadığı halde sürücü belgesiz araç kullanmak suçlarından işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.


Köprüde yaşanan hareketli olayın detayları ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi
11 Haziran 2019 15:13		 TEM'de feci kaza: 2 çocuk öldü
11 Haziran 2019 14:41
Çorum'da kontrol noktasında aranan bin 134 şüpheli yakalandı
11 Haziran 2019 14:37		 İlçe müftüsünün kızı otobüs kazasında öldü
11 Haziran 2019 13:48
Sivas'ta minibüs şarampole devrildi: 16 yaralı
11 Haziran 2019 13:10		 Bandırma'da gezi otobüsü kaza yaptı: 4 kişi öldü
11 Haziran 2019 08:12
Mogan Gölü'nde çocuk cesedi bulundu
10 Haziran 2019 23:28		 Titreme şikayetiyle gittiği hastanede öldü
10 Haziran 2019 22:37
İzmir'de babanın iki kızını tüfekle vurduğu iddiası
10 Haziran 2019 22:13		 Lunaparkta akıl almaz kaza: 1 çocuk yaralı
10 Haziran 2019 20:12
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:20 - İmamoğlu, İstanbul için vaatlerini açıkladı15:17 - Ak Parti'li Kurtulmuş: Vali üzerinden devlete yapılmış bir hakaret15:13 - Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi15:08 - Hangi araç, hangi boğaz köprüsünden geçecek?15:04 - İncirde ilekleme dönemi başladı14:59 - HDP'li Temelli: Nerede bir kayyum varsa süpüreceğiz14:55 - Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz14:50 - Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye14:45 - Trafikte makas atan şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu14:41 - TEM'de feci kaza: 2 çocuk öldü
14:37 - Çorum'da kontrol noktasında aranan bin 134 şüpheli yakalandı14:31 - Öğrenciler atölyelerde hayata hazırlanıyor14:27 - 'Yargı reformu paketinde adliye çalışanlarına ilişkin tek cümle yok'14:10 - Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?14:08 - Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı14:04 - Atanamayan öğretmenden ayak sağlığı için icat14:00 - Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?13:58 - 'Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehlikeye karşı beraber'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Ev hanımlarına devletten iş desteği: 15 bin TL kredi
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Özcan Yeniçeri'nin nikahını Turgut Altınok kıydı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pkk terör örgütüne pekeke demek 1
tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışmak 6
iller arası isteğe bağlı yer değiştirme 1
Spekülatif kurgu 1
kararsız seyreden ankara havası 3
autocad 1
Gülerek üzülen insan 2
eylül ve ekim aylarında enflasyon tek haneli olacak 1
Göstermelik hayvan sevgisi 4
şalgam 3
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam