1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hangi araç, hangi boğaz köprüsünden geçecek?

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, UKOME Kararı sonrası köprülerden geçiş yapacak örnek araç türleri hakkında sosyal medya hesabından grafik yayınladı
 11 Haziran 2019 15:08
Yazdır
Hangi araç, hangi boğaz köprüsünden geçecek?

İBB, UKOME kararına göre, yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebileceğini 31 Mayıs'ta açıklamıştı.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, UKOME Kararı sonrası köprülerden geçiş yapacak örnek araç türleri hakkında sosyal medya hesabından grafik yayınladı.

İşte köprülerden geçiş yapabilecek örnek araçlar:
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Saka kuşlarını yakalayan avcıya rekor ceza
11 Haziran 2019 12:35		 Bursa E Tipi Cezaevi'nde zirai üretim başladı
11 Haziran 2019 10:49
İmardan 19 milyar liralık kaynak
11 Haziran 2019 09:08		 RTÜK'ten tepki: TV kanalı, o TV kanalı değil, dizi o dizi değil!
11 Haziran 2019 07:40
Bergama Belediye Başkanı'ndan alkol yasağı açıklaması
10 Haziran 2019 23:59		 Zonguldak'ta festivale 'pençe harekatı' iptali
10 Haziran 2019 23:51
'Hükumet Kadın' filmi Gaziantep'te gerçek oldu
10 Haziran 2019 23:01		 Oyunların olumsuz etkilerini araştırdı ödül kazandı
10 Haziran 2019 21:54
Tüberküloz tanı ve tedavi rehberi güncellendi
10 Haziran 2019 20:59		 ÖSYM'den YKS'ye gireceklere videolu hatırlatma
10 Haziran 2019 20:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:20 - İmamoğlu, İstanbul için vaatlerini açıkladı15:17 - Ak Parti'li Kurtulmuş: Vali üzerinden devlete yapılmış bir hakaret15:13 - Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi15:08 - Hangi araç, hangi boğaz köprüsünden geçecek?15:04 - İncirde ilekleme dönemi başladı14:59 - HDP'li Temelli: Nerede bir kayyum varsa süpüreceğiz14:55 - Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz14:50 - Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye14:45 - Trafikte makas atan şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu14:41 - TEM'de feci kaza: 2 çocuk öldü
14:37 - Çorum'da kontrol noktasında aranan bin 134 şüpheli yakalandı14:31 - Öğrenciler atölyelerde hayata hazırlanıyor14:27 - 'Yargı reformu paketinde adliye çalışanlarına ilişkin tek cümle yok'14:10 - Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?14:08 - Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı14:04 - Atanamayan öğretmenden ayak sağlığı için icat14:00 - Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?13:58 - 'Azerbaycan ve Türkiye her türlü tehlikeye karşı beraber'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Ev hanımlarına devletten iş desteği: 15 bin TL kredi
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Özcan Yeniçeri'nin nikahını Turgut Altınok kıydı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
x,y,z 3
turgut uyar 1
Her yemeğe kaşar peynir koyma merakı 1
Aramızda uçurumlar 2
bayan şoför 4
fikir fakiri 7
emre belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması 8
trafik lambası olmayan şehir 2
Pkk terör örgütüne pekeke demek 1
Şarkılardan fal tutmak 1
SON İLANLAR
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırklareli İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Erzurum İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam