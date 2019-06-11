Hangi araç, hangi boğaz köprüsünden geçecek?
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, UKOME Kararı sonrası köprülerden geçiş yapacak örnek araç türleri hakkında sosyal medya hesabından grafik yayınladı
|11 Haziran 2019 15:08
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İBB, UKOME kararına göre, yolcu taşımasında kullanılan M1 ve M2 sınıfı ile N1 sınıfı kategorisindeki minibüs tipi olan ve yük taşıyamayan kamyonetlerden oluşan 2. sınıf araçlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçebileceğini 31 Mayıs'ta açıklamıştı.
İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, UKOME Kararı sonrası köprülerden geçiş yapacak örnek araç türleri hakkında sosyal medya hesabından grafik yayınladı.
İşte köprülerden geçiş yapabilecek örnek araçlar:
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