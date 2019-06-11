1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Öğrenciler 1,5 ton atık pilin doğayı kirletmesini önledi

Kastamonu Belediyesi tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında öğrenciler 1 ton 476 kilogram atık pil topladı
 11 Haziran 2019 15:28
Yazdır
Öğrenciler 1,5 ton atık pilin doğayı kirletmesini önledi

Kastamonu Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen Atık Pil Toplama Kampanyası kapsamında, 2018-2019 eğitim öğretim yılında okullarda 1 ton 476 kilogram atık pil toplandı.

Kent merkezinde geçen yıl 1 Ekim'de başlayan ve 30 Nisan'a kadar süren kampanyada bu yıl birinciliği öğrencilerin 492 kilogram pil topladığı Prof. Dr. Saime İnal Savi Sosyal Bilimler Lisesi elde etti. 260 kilogram pilin toplandığı Vali Aydın Arslan Ortaokulu ikinci, 201 kilogram pil toplanan TOKİ İlkokulu ise üçüncü oldu.

Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, çocuklarda çevre bilincinin oluşmasının önemine değindi.

Kampanyaya destek veren tüm öğrencilere teşekkür eden Vidinlioğlu, şunları dile getirdi:

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından bu kampanya döneminde toplam 1 ton 476 kilogram atık pil toplandı. Ayrıca 2018 yılında geri dönüşüm çalışmaları sonucunda 2 ton 220 kilogram kağıt ve karton, 281 ton plastik malzeme, 3,5 ton metal malzeme, 500 kilogram cam atığı, 30 ton bitkisel atık yağ ve 8 ton atık motor yağı da toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu toplanan atıklar sayesinde de 37 bin 740 ağacın kesilmesi önlenmiştir."

Vidinlioğlu daha sonra dereceye giren okulların yetkililerine hediyelerini verdi. Bu kapsamda, birinci olan okul dizüstü bilgisayar, ikinci olan okul masaüstü bilgisayar ve üçüncü olan okul ise yazıcı ile ödüllendirildi.

Dereceye giren okul yetkililerine ayrıca Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından da çeşitli hediyeler takdim edildi.

Kampanya kapsamında belediye tarafından 10 kilogramdan 300 kilograma kadar pil toplayan okullara da hediye çekleri verildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Amanoslar'da doğaya bin keklik salındı
11 Haziran 2019 15:55		 Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
11 Haziran 2019 15:45
İncirde ilekleme dönemi başladı
11 Haziran 2019 15:04		 Atanamayan öğretmenden ayak sağlığı için icat
11 Haziran 2019 14:04
En çok dizi ve haber izleyen bölgelerimiz
11 Haziran 2019 13:26		 Bilecik'te görenleri şaşırtan tabela
11 Haziran 2019 13:17
Astım hastalarına klima uyarısı
11 Haziran 2019 12:14		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
11 Haziran 2019 06:30
Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
11 Haziran 2019 06:00		 Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
11 Haziran 2019 04:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Gün sonu döviz fiyatları17:08 - Arşiv hizmeti veren şirketin deposunda yangın16:59 - Bilim fuarının açılışı robotun verdiği makasla yapıldı16:51 - AK Parti'nin Kadıköy'deki afişi kaldırılacak16:46 - Rusya, S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı16:40 - Yıldırım'dan, Erdoğan mitingleri iptal etti iddiasına yanıt16:37 - TBMM Başkanı Şentop'tan dünyaya mesaj16:34 - İmamoğlu: Gariplerin, işsizlerinin yanında olacağım16:32 - Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinlendi16:24 - Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
16:23 - 'İstanbul huzur ve sükun içerisinde seçime gidecek'16:21 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı16:15 - Bahçeli, 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da sahaya inecek16:13 - FETÖ'den mahkumiyetleri kesinleşen 3 şahıs tutuklandı16:09 - Eski Danıştay üyesine FETÖ'den hapis cezası16:03 - İstanbul seçimlerinde adayların pusuladaki yeri belli oldu16:02 - AK Parti TBMM Grubu, 'askerlik kanunu'nu görüştü15:59 - İnşaat malzemeleri ihracatında 'miktar rekoru' kırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
söz kesmek 1
bu vali tam bir it 4
berat albayrak'ın 2010-11 şampiyonu ts demesi 2
not istemek 4
sözlüğe türkçe karakterli başlık açmak 1
hakiki 4
murat murathanoğlu'nun ergin ataman'a verdiği ayar 1
duvarı nem insanı gam yıkar 2
ankara asfaltına boeing indirmek 2
bayan şoför 4
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam