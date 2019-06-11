Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak etkili olacak
|11 Haziran 2019 15:45
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.
Akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.
Bölgede rüzgarın ise doğu ve güneydoğu yönlerinden kuvvetli esmesi bekleniyor.
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