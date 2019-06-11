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Polis Akademisi'nden uzaktan eğitim programı duyurusu

Polis Akademisi Başkanlığı, başpolis ve kıdemli başpolis memurlarına yönelik uzaktan eğitim program duyurusu yayımladı.
 11 Haziran 2019 15:47
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Polis Akademisi'nden uzaktan eğitim programı duyurusu

Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarına Yönelik İlk Derece Amirlik Eğitimi Uzaktan Eğitim Programına İlişkin Duyuru

Emniyet Teşkilatında görevli Başpolis Memuru ile Kıdemli Başpolis Memurlarının Komiser Yardımcılığı rütbesine yükselmesine ait iş ve işlemler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa 18/10/2018 tarih ve 7148 sayı ile eklenen Geçici 29 uncu maddesinin "...Adaylarda aranacak diğer nitelikler, sınavlara ve ilk derece amirlik eğitimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça düzenlenir..." hükmü doğrultusunda, 10/01/2019 tarihli Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının İlk Derece Amirlik Eğitimine Giriş Şartları, Sınav ve Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar ile gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu doğrultuda, sözlü sınavda başarılı olan adayların katılacağı 15-28 Haziran 2019 tarihindeki uzaktan eğitim programı 26 Haziran - 09 Temmuz 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Memurlar.Net
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