1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Amanoslar'da doğaya bin keklik salındı

Hatay'da, Amanoslar kırsalına salınan bin keklik sayesinde hem neslin korunması hem de zararlılar ile mücadele edilmesi amaçlanıyor
 11 Haziran 2019 15:55
Yazdır
Amanoslar'da doğaya bin keklik salındı

Hatay'da, yaban hayatının zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Kahramanmaraş'tan getirilen bin keklik Amanoslar'da doğaya salındı.

Kahramanmaraş Kınalı Keklik Üretim Merkezi'nden getirilen keklikler, Kırıkhan ilçesi Amanoslar kırsalında doğaya bırakıldı.

Burada düzenlenen etkinliğine katılan Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, amaçlarının yaban hayatın korunması ve bölgede doğal dengeyi sağlamak olduğunu belirtti.

Nesli tükenmekte olan kuşların neslinin devamı için çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Karamehmetoğlu, "Bin adet kekliğin doğaya bırakılmasındaki amaç hem neslin korunması hem de bölgedeki toprağa zararlı bulunan çekirge ve süne gibi bir kısım hayvanların bunlar tarafından yenilerek gübre ile mücadele veya ilaçla mücadeleye gerek kalmaksızın tabiatın içerisindeki dengeye fayda sağlamak." dedi.

Karamehmetoğlu, avcılara da uyarılarda bulunarak, bu hayvanların avlanmasının yasak olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
11 Haziran 2019 15:45		 Öğrenciler 1,5 ton atık pilin doğayı kirletmesini önledi
11 Haziran 2019 15:28
İncirde ilekleme dönemi başladı
11 Haziran 2019 15:04		 Atanamayan öğretmenden ayak sağlığı için icat
11 Haziran 2019 14:04
En çok dizi ve haber izleyen bölgelerimiz
11 Haziran 2019 13:26		 Bilecik'te görenleri şaşırtan tabela
11 Haziran 2019 13:17
Astım hastalarına klima uyarısı
11 Haziran 2019 12:14		 Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
11 Haziran 2019 06:30
Uşak'ta trafik kazası: 2 ölü, 5 yaralı
11 Haziran 2019 06:00		 Küçükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
11 Haziran 2019 04:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:13 - Gün sonu döviz fiyatları17:08 - Arşiv hizmeti veren şirketin deposunda yangın16:59 - Bilim fuarının açılışı robotun verdiği makasla yapıldı16:51 - AK Parti'nin Kadıköy'deki afişi kaldırılacak16:46 - Rusya, S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı16:40 - Yıldırım'dan, Erdoğan mitingleri iptal etti iddiasına yanıt16:37 - TBMM Başkanı Şentop'tan dünyaya mesaj16:34 - İmamoğlu: Gariplerin, işsizlerinin yanında olacağım16:32 - Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinlendi16:24 - Eski askeri hakime FETÖ'den hapis
16:23 - 'İstanbul huzur ve sükun içerisinde seçime gidecek'16:21 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı16:15 - Bahçeli, 14 Haziran'dan itibaren İstanbul'da sahaya inecek16:13 - FETÖ'den mahkumiyetleri kesinleşen 3 şahıs tutuklandı16:09 - Eski Danıştay üyesine FETÖ'den hapis cezası16:03 - İstanbul seçimlerinde adayların pusuladaki yeri belli oldu16:02 - AK Parti TBMM Grubu, 'askerlik kanunu'nu görüştü15:59 - İnşaat malzemeleri ihracatında 'miktar rekoru' kırıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bungalov 5
bayan şoför 4
hayatın acı gerçekleri 3
let it be 2
Millet uzaya çıkıyor biz daha muratgilin damindan atlayamadık 3
hakiki 4
Göstermelik hayvan sevgisi 4
netcad 3
Ateşböceklerinin mezarı 1
ne olurdu sanki 2
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam