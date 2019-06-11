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İstanbul seçimlerinde adayların pusuladaki yeri belli oldu

23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışacak 4 parti ve 17 bağımsız adayın pusuladaki yeri belli oldu
 11 Haziran 2019 16:03
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İstanbul seçimlerinde adayların pusuladaki yeri belli oldu

23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için basılan oy pusulaları ilçe seçim kurullarına gönderildi.

İstanbul'da yeniden yapılacak seçimde, 31 Martta kullanılan oy pusulaları baz alındı. Seçime katılan partilerin yerlerine belirleyen kura çekimi bu kez yapılmadı. Sadece seçimden çekilen partiler pusuladan çıkarıldı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Başkanlığı için 4 parti ve 17 bağımsız aday yarışacak.

Pusulanın ilk sırasında Saadet partisi, İkinci sırada Vatan Partisi, üçüncü sırada CHP ve dördüncü sırada AK Parti yer alıyor. 17 bağımsız adayın ismi de parti logolarından ayrı bir bölümde 2 sıra halinde dizildi.

31 Marttaki bağımsız adayların bazıları da 23 Haziran seçimlerine katılmama kararı almıştı. Yeni oy pusulaları mühürlenerek İstanbul'un 39 ilçesindeki seçim kurullarına gönderildi.

TRT Haber
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