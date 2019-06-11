Rusya, S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı
Kremlin, Rusya'nın S-400 füze sistemini Türkiye'ye Temmuz ayında teslim etme planını onayladı
|11 Haziran 2019 16:46
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