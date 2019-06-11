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Bilim fuarının açılışı robotun verdiği makasla yapıldı

Erzurum'da, öğrencilerin projelerinin sergilendiği "Erzurum Bilim Fuarı"nın açılışı için makası kodlama ile komut alan robot taşıdı
 11 Haziran 2019 16:59
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Bilim fuarının açılışı robotun verdiği makasla yapıldı

Erzurum'da, farklı illerden öğrencilerin kodlama, robotik ve bilim temalı faaliyetler kapsamında ürettiği ürünlerin yer aldığı "Erzurum Bilim Fuarı"nın açılışı, kodlama ile komut alan robotun getirdiği makasla yapıldı.

Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen fuarın açılışı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Yakutiye Güzel Sanatlar Lisesi bar ekibinin Erzurum halk oyunları gösterisi sunduğu açılış için makası kodlama ile komut alan robot taşıdı.

Açılışı Erzurum Valisi Okay Memiş, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ile öğrencilerin yaptığı etkinlikte Dumlu İlkokulu öğrencileri mehteran gösterisi sundu.

Vali Memiş, buradaki konuşmasında, keyifli ve güzel bir organizasyon olduğunu söyledi.

Çocukları ve gençleri milli ve manevi değerlere uygun yetiştireceklerini bildiren Memiş, "Fakat sadece bu yetmez. Eş zamanlı olarak bilime, irfana, fenne ve teknolojiye hakim gençler yetiştirmek zorundayız." dedi.

Memiş, rekabetin çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Yüksek teknolojili ürünler üretemezsek hem savunma sanayimizde hem de yerli ve milli sanayimizde sınıfta kalırız, bu bilinçle hareket ediyoruz. 20 ilçemizde kodlama eğitimini başlattık. Öyle güzel çocuklar keşfediyoruz ki ailesinin durumu çok iyi değil fakat çocuklarda cevher var. Biz bilgisayar mühendisleri yetiştirmiyoruz, farkındalık eğitimleri veriyoruz. Bir tane çocuk çıkar Erzurum'a da Türkiye'ye de yeter. Hayal gücü ve öz güveni yüksek, teknolojiye ve bilime hakim nesiller yetiştirmek bizim en büyük vazifemiz."

Eğitime verilen desteğe de vurgu yapan Memiş, "Cumhuriyet döneminde görülmediği kadar kamu kaynağı özellikle son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Eğitim Bakanlığına aktarıldı. Nitelik olarak iyi durumdayız, nicelik olarak da iyi olmak durumundayız. Önümüzdeki yıl tekli öğretime geçmeyi hedefliyoruz. Çitayı daha da yükselteceğiz. Gençlerimize değerler eğitimi ve ahlaki eğitimler vererek çok güzel nesiller yetiştirmeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

- "Kodlamayı bilmeyen toplumlar gelecekte cahil kabul edilecek"

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise Erzurum genelinde 70 okulda kodlamayla ilgili çalışmalar yapıldığını aktardı.

Fuar alanında 86 stant bulunduğunu bildiren Kaygusuz, "Bu stantların 70 tanesinde Erzurum'daki okullarımızda yapılan çalışmalar sergilenecek, 16 standımızda da diğer il ve ilçelerimizdeki okullarımızın çalışmaları sergilenecek. Bu kısa sürede yaklaşık 1000 öğretmenimize kodlama, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 4 önemli disiplinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan öğretim modeli olan STEM eğitim kursları düzenledik. Bu kurslar sonucunda fuarımıza 477 öğrencimiz katıldı." dedi.

Vali Memiş, etkinlikte sanal gerçeklik gözlükleri de taktı.

Memiş, 2019'da tıp dünyası ve bilim adamlarının zihni ve beyni halen çözemediğini bildirerek, "Biz bilimle Allah'ın mucizelerine şahit olmak için uğraşıyoruz. Onun için bilimi çok önemsiyoruz. Sanal gerçeklik ortamında gerçek gibi aynı heyecanı yaşadık, bu müthiş bir şey." dedi.

Fuar, yarın da ziyarete açık kalacak.

Anadolu Ajansı
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