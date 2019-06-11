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Arşiv hizmeti veren şirketin deposunda yangın

Şirketlere önemli bilgi ve evrak saklanması konusunda hizmet veren firmanın Gebze'deki deposunda yangın çıktı
 11 Haziran 2019 17:08
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Arşiv hizmeti veren şirketin deposunda yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir arşiv firmasının deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan arşivleme firmasının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bilgi ve arşiv saklaması alanında faaliyet gösteren firmanın, dünya çapında kritik iş bilgileri ve bu bilgileri içeren evrak, güzel sanat eserlerinden değerli sanatçıların orijinal kayıtlarının korunmasına kadar pek çok alanda fiziksel ve dijital arşivleme hizmeti verdiği belirtildi.

Gebze Kaymakamlığına vekalet eden Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangında ölen ya da yaralanan olmadığını belirterek, itfaiye ekiplerinin çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

Anadolu Ajansı
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