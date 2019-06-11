Eski askeri lise ve polis akademisi öğrencileri FETÖ'den hakim karşısında
|11 Haziran 2019 17:35
|Yazdır
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski askeri lise ve polis akademisi öğrencisi tutuksuz 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.S, M.Ç, E.Ş, A.Ç, H.M.I. ve M.A. ile avukatları katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.Ç, FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları''yla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim.'' dedi.
Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini istedi.
Cumhuriyet Savcısı ise mütalaasında dava dosyasındaki eksik hususların giderilmesi ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.
Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
11 Haziran 2019 18:58
|Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un tutukluluğuna devam
11 Haziran 2019 18:23
|'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor
11 Haziran 2019 17:56
|Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinlendi
11 Haziran 2019 16:32
|FETÖ'den mahkumiyetleri kesinleşen 3 şahıs tutuklandı
11 Haziran 2019 16:13
|Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye
11 Haziran 2019 14:50
|Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı
11 Haziran 2019 14:08
|Lice'de gri listede aranan terörist öldürüldü
11 Haziran 2019 13:46
|Kayseri'de üç FETÖ sanığına ceza
11 Haziran 2019 13:24
|Afrin'de 10 terörist etkisiz hale getirildi
11 Haziran 2019 13:20