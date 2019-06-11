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Meteoroloji uyardı... Ankara'ya kuvvetli sağanak ve dolu yağacak

Ankara genelinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile dolu yağışı bekleniyor
 11 Haziran 2019 17:37
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Meteoroloji uyardı... Ankara'ya kuvvetli sağanak ve dolu yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Ankara genelinde 3 saatlik periyotta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak ile yerel dolu yağışı olacağı öngörülüyor.

Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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