Kalp krizi geçiren mahkeme başkanı hayatını kaybetti
İzmir Vergi Mahkemesi Başkanı İlhan Dinç hayatını kaybetti
|11 Haziran 2019 17:40
|Yazdır
İzmir Vergi Mahkemesi Başkanı İlhan Dinç hayatını kaybetti.
HSK Başkanvekili vefat haberinin ardından sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı
İşte Yılmaz'ın başsağlığı mesajı
İzmir Vergi Mahkemesi Başkanı İlhan Dinç'in vefat haberini üzüntü ile öğrendik, değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm yargı camiasına başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kentten köye göç ettiren meyve: Çilek
11 Haziran 2019 18:47
|İsveç'te İstanbul ve Gaziantep'e ödül
11 Haziran 2019 17:41
|Meteoroloji uyardı... Ankara'ya kuvvetli sağanak ve dolu yağacak
11 Haziran 2019 17:37
|Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi
11 Haziran 2019 17:30
|Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı
11 Haziran 2019 17:25
|Amanoslar'da doğaya bin keklik salındı
11 Haziran 2019 15:55
|Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak bekleniyor
11 Haziran 2019 15:45
|Öğrenciler 1,5 ton atık pilin doğayı kirletmesini önledi
11 Haziran 2019 15:28
|İncirde ilekleme dönemi başladı
11 Haziran 2019 15:04
|Atanamayan öğretmenden ayak sağlığı için icat
11 Haziran 2019 14:04