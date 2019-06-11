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Denizli'de camiden Sakal-ı Şerif çalındı

Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir camiden Sakal-ı Şerif çalındı
 11 Haziran 2019 17:44
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Denizli'de camiden Sakal-ı Şerif çalındı

Alınan bilgiye göre, dün, İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuran Yeni Cami görevlisi, ibadethanedeki Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği bölümde olmadığı bilgisini verdi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Sakal-ı Şerif'in sergilenmek üzere ramazanda camiye getirildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı
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