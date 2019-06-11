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Hazine 5,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 611 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi
 11 Haziran 2019 17:46
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Hazine 5,6 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 611 milyon lira borçlandı.

Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 21,66 ve bileşik faiz yüzde 22,83 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 115 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 511 milyon lira, net satış 1 milyar 535,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 90 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 130 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.

Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 6 yıl (2247 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede bileşik dönemsel faiz yüzde 9,95 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 1 milyar 40 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 748 milyon lira, net satış 736,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 186 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 950 milyon liralık satış yapıldı.
Anadolu Ajansı
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