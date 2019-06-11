Hazine 5,6 milyar lira borçlandı
|11 Haziran 2019 17:46
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 5 milyar 611 milyon lira borçlandı.
Bakanlık, bugün yaptığı ilk ihalede 2 yıl (679 gün) vadeli, sabit kuponlu 6 ayda bir yüzde 10,45 kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.
İhalede basit faiz yüzde 21,66 ve bileşik faiz yüzde 22,83 oldu.
Nominal teklifin 2 milyar 115 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 511 milyon lira, net satış 1 milyar 535,1 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 90 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 130 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 900 milyon liralık satış yapıldı.
Gerçekleştirilen ikinci ihalede ise 6 yıl (2247 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede bileşik dönemsel faiz yüzde 9,95 olarak belirlendi.
Nominal teklifin 1 milyar 40 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 748 milyon lira, net satış 736,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 400 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 186 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 950 milyon liralık satış yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin en değerli markası belli oldu
11 Haziran 2019 12:30
|TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL'lik ödeme
11 Haziran 2019 12:24
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
11 Haziran 2019 12:12
|Gün ortası döviz fiyatları
11 Haziran 2019 12:00
|KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün
11 Haziran 2019 11:14
|Elektrikte yerli kaynakların payı yüzde 90'a yaklaştı
11 Haziran 2019 11:01
|Geçen yıl hayatını kaybedenlerin yüzde 54'ü erkek
11 Haziran 2019 10:51
|'94'ten sonra Cumhurbaşkanımızın hizmet anlayışı İstanbullulara ilaç oldu'
11 Haziran 2019 10:16
|Borsa güne yükselişle başladı
11 Haziran 2019 10:02
|Gram altın 246 lira seviyelerinde
11 Haziran 2019 09:54