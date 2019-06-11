Diyanet, murakıplık sınavı sonuçlarını 4 ay sonra açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı murakıplık sözlü sınav sonuçlarını 4 ayın ardından açıkladı.
|11 Haziran 2019 17:49
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2018 Yılı Murakıplık Sınavı (Sözlü) Sonuç Duyurusu
?2018 Yılı Murakıplık Sınavına (Sözlü) katılan adaylar sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.
Atama ve tercih işlemlerine ilişkin hususlar Başkanlığımız Atama I Daire Başkanlığı tarafından daha sonra ilan edilecektir.
İlgililere duyurulur.Diyanet personeli 3,5 aydır sonuçları bekliyor
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