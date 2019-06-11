Çeyrek altın günü 404,00 TL'den tamamladı
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 liradan işlem gördü
|11 Haziran 2019 17:53
|Yazdır
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,40 artışla 248,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 404,00 lira, Cumhuriyet altını 1.655,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 248,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|247,00
|247,20
|248,00
|248,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.628,00
|1.649,00
|1.634,00
|1.655,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|225,00
|229,00
|226,00
|230,00
|Lira(Tam) Ziynet
|1.591,00
|1.611,00
|1.597,00
|1.617,00
|Yarım Ziynet
|795,00
|805,00
|798,00
|808,00
|Çeyrek Ziynet
|398,00
|403,00
|399,00
|404,00
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Borsa günü düşüşle tamamladı
11 Haziran 2019 18:21
|Gün sonu döviz fiyatları
11 Haziran 2019 17:13
|Borsa, günün ilk yarısında geriledi
11 Haziran 2019 13:06
|Çeyrek altın ne kadar
11 Haziran 2019 12:53
|Doların sonu geliyor
11 Haziran 2019 07:39
|Altın fiyatları 14 ayın zirvesinden düştü
10 Haziran 2019 19:48
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
10 Haziran 2019 18:18
|Çeyrek altın günü 403 liradan tamamladı
10 Haziran 2019 17:24
|Dolar ve euro'da gün sonu fiyatları
10 Haziran 2019 17:09
|Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
10 Haziran 2019 13:12