MEB'den, sene sonu işlemlerine dair, 16 maddelik resmi yazı
Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü sene sonu işlemlerine dair resmi yazı yayımladı
|11 Haziran 2019 17:55
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