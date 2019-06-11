Diyanet, ilçe müftülüğü nakil sonuçlarını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019 Yılı İl Müftü Yardımcılığı ve İlçe Müftülüğü İçin Nakil Sonuçlarını açıkladı.
|11 Haziran 2019 17:55
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2019 Yılı İl Müftü Yardımcılığı ve İlçe Müftülüğü İçin Nakil Sonuçları Duyurusu
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2019 yılı İl Müftü Yardımcılığı ve İlçe Müftülüğü için nakil talebinde bulunan veya Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gereği Başkanlığımızca yer değişikliği uygun görülen personelimizden, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu ataması gerçekleştirilenler, saat 18.00 itibarıyla DİBBYS Programındaki Bana Özel Menüsü altında yer alan Atama Nakil Sonucumu Göster bölümünden sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
İlgililere duyurulur.
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
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