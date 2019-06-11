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'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor

8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılanmasına devam edildi
 11 Haziran 2019 17:56
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'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpas davalarından "Ergenekon" davasına bakan 8 eski hakim ve savcının, "suç uydurma ve görevi kötüye kullanma" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya FETÖ üyeliğinden tutuklu eski hakimler Hüsnü Çalmuk, Fatih Mehmet Uslu, Hasan Hüseyin Özese ve eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel, tutuksuz sanıklar Ercan Fırat ile Nihat Topal, taraf avukatları, emekli Orgeneral Hurşit Tolon ile bazı müştekiler katıldı.

Daire Başkanı Haydar Metiner'in dosyaya gelen bilgi ve belgeleri okumasının ardından mahkeme heyeti, bazı mağdurların davaya katılma talebini kabul etti.

Daha sonra savunma yapmak üzere, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki Ergenekon davasına bakan heyetin başkanı eski hakim Hasan Hüseyin Özese'ye söz verildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Özese, yargılama sırasında yapılanları anlattı.

Davada savunma tanıkları da olmak üzere çok sayıda tanık dinlendiğini aktaran Özese, bazı sanıkların tanık dinletme taleplerinin davayı uzatacağı gerekçesiyle reddedildiğini ileri sürdü. Özese, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un tanık dinletme talebinin de bu gerekçeyle reddedildiğini söyledi.

Tanık dinletme talebinin reddedilmesinin hukuki ve yasal bir karar olduğunu iddia eden Özese, Ergenekon davasında yeterli hukuki belge ve bilginin bulunduğunu savundu.

Özese, duruşmalarda tanıklara soru sorulma hakkının verildiğini, bazı tanıkların da bir günden fazla sürede dinlendiğini öne sürerek, "Ergenekon davasında Türk milleti adına adil yargılama yapılmıştır." dedi.

Yargılama sırasında suç kastının bulunmadığını iddia eden Özese, beraatini istedi.

Sanık Özese'nin savunmasının ardından çapraz sorguya geçilerek, müşteki avukatlarına sanığa soru yöneltmek üzere söz verildi. Aralarında İlker Başbuğ ve Hurşit Tolon'un da avukatının bulunduğu müşteki avukatları Özese'ye çeşitli sorular yöneltti.

Bazı sorularda "Cevap vermek istemiyorum." karşılığını veren Özese, bir tanığın dinlendiği sırada dosyada olmayan telefon görüşmelerinin sorulduğunun hatırlatılması üzerine, hakimin tarafsız ve bağımsız olduğunu savundu.

- Özese'ye FETÖ sorusu

Bir avukatın yargılama sırasında tanık dinlemenin neden durdurulduğunu sorması üzerine Özese, yapılan yargılamada Türk milleti adına karar verdiklerini iddia etti.

Özese başka bir avukatın gizli tanık dinlenmesi sırasında yaşananları sorması üzerine her şeyin usulüne uygun yapıldığını öne sürdü.

Bir avukatın, "Fetullah Gülen'i terör örgüt elebaşı olarak görüyor musunuz?" sorusuna Özese, "Bu benim dışımda kalan bir konu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti, suç varsa cezalandırır." karşılığını verdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.
Anadolu Ajansı
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