İşitme cihazında o belge istenmeyecek
|11 Haziran 2019 18:09
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Sosyal Güvenlik Kurumu, işitme cihazı verilmesinde REM testinin reçete ekinde istenmesine gerek olmadığını belirtti
İŞİTMEYE YARDIMCI TIBBİ MALZEMELERİN TEMİNİNDE GERÇEK KULAK ÖLÇÜMÜ SONUÇLARININ (REM TESTLERİNİN) ARANMAMASI HAKKINDA
28/12/2018 tarihli ve 30693 Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yürürlükte bulunan SUT'un "3.3.35 İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı" başlıklı maddesinin 4 üncü fıkrasının (d) bendinde yer alan "Hastanın işitme eşiklerinin bu cihaza ait işitme kazanç eğrisinin ve cihaz uyarlama metodunun içerisinde yer aldığını gösterir işitme cihazı merkezi tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge (gerçek kulak ölçümü sonuçları)" istenilmesine ilişkin hüküm 15/01/2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu itibarla, halen yürürlükte bulunan sözleşmenin 4.2.ç, 4.2.2. ve 4.2.3. maddelerinde istenilen gerçek kulak ölçümü (Rem Testi) sonuçlarının Sağlık Uygulama Tebliğinde yapılan değişikler doğrultusunda reçete ekinde istenmeyecektir.
Tüm ilgililere duyurulur.
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