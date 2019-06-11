1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gazipaşa'da Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto

Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar: (Belediye Meclisinin Suriyelilerin plaja alınmaması kararı) Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğundan, alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır
 11 Haziran 2019 18:10
Yazdır
Gazipaşa'da Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi belediye meclisi toplantısında Suriyeli sığınmacıların ilçedeki plajlara alınmamasıyla ilgili oy çokluğuyla kabul edilen karar, Belediye Meclisine iade edildi.

Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu'nun 5'inci maddesine göre kıyıların, devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu belirtti.

Kıyıların, herkesin eşit ve serbest olarak yararlanmasına açık olduğunu ifade eden Sakar, "Bu konuda belediye meclisine yetki verilmediği sürece, belediye meclisinin bu konuyu gündeme alıp, oylama yetkisi bulunmamaktadır. Böyle bir karar Anayasa, kanun ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğundan, alınmış olsa bile yok hükmünde olacak ve uygulama hükmü bulunmayacaktır. Zaten belediye başkanı da konunun hukuka aykırı olmasından bahisle kararı veto edip, yeniden görüşülmek üzere belediye meclisine iade etmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bana göre hukuka uygun bir karar değildi"

Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz da kararı hukuka uygun bulmadığını ve belediye meclisine iade ettiğini açıkladı.

Yılmaz, "Belediye Kanunu'nun bana verdiği yetkiye istinaden bugün kararı meclise iade ettim. Biz insan haklarına saygılı herkese eşit bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz. Burada kişinin etnik kökeni önemli değil, herkese eşit davranmaya çalışıyoruz. Başkalarına rahatsızlık vermediği sürece saygımız sonsuzdur." dedi.

Yabancı ülke vatandaşlarının tarım sektöründe iş buldukları için ilçeyi tercih ettiğine işaret eden Yılmaz, Gazipaşa halkından ise bazı şikayetler geldiğini aktardı.

Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çözümün bu şekilde yasaklayarak olacağını düşünmüyorum. Meclisimiz bu iade kararından sonra en doğru kararı verecektir. Bayramda plaja giden vatandaşlarımıza verilen rahatsızlıktan dolayı böyle bir önerge hazırlama gereği duymuşlar. Ben bu kararı onaylamadım, iade ettim. Dün gündem dışı bir karar olduğu için konunun komisyona gönderilmesini istedim, fakat bu görüşüm oy birliğiyle reddedildi. Ben de gerekli altyapıyı incelemeden kesin bir tavırda yer almak istemedim. Bugün inceledim, uygun bir karar olmadığını gördüm. Takdir meclisimizin, ben meclisimize bu kararı iade ettim."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bakanlıktan genelge... Enjeksiyon için yazılı onaya gerek var mı?
11 Haziran 2019 18:56		 Bu ilimizde, Pazartesi günü, mesai saatleri değişecek
11 Haziran 2019 18:21
İşitme cihazında o belge istenmeyecek
11 Haziran 2019 18:09		 Diyanet, ilçe müftülüğü nakil sonuçlarını açıkladı
11 Haziran 2019 17:55
Diyanet, murakıplık sınavı sonuçlarını 4 ay sonra açıkladı
11 Haziran 2019 17:49		 Polis Akademisi'nden uzaktan eğitim programı duyurusu
11 Haziran 2019 16:04
Hangi araç, hangi boğaz köprüsünden geçecek?
11 Haziran 2019 15:08		 Saka kuşlarını yakalayan avcıya rekor ceza
11 Haziran 2019 12:35
Bursa E Tipi Cezaevi'nde zirai üretim başladı
11 Haziran 2019 10:49		 İmardan 19 milyar liralık kaynak
11 Haziran 2019 09:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti18:58 - Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek18:56 - Bakanlıktan genelge... Enjeksiyon için yazılı onaya gerek var mı?18:47 - Kentten köye göç ettiren meyve: Çilek18:39 - Bu anket çalışması bayram sonrası yapıldı18:37 - Şırnak'taki 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi' sona erdi18:26 - TBMM'de askerlik kanunun görüşülmesine başladı18:23 - Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un tutukluluğuna devam18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:21 - Bu ilimizde, Pazartesi günü, mesai saatleri değişecek
18:10 - Gazipaşa'da Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto18:09 - İşitme cihazında o belge istenmeyecek18:09 - TBMM Genel Kurulu'nda İzlanda'ya 'Milli Takım' tepkisi17:59 - FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası17:56 - 'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor17:55 - MEB'den, sene sonu işlemlerine dair, 16 maddelik resmi yazı17:55 - Diyanet, ilçe müftülüğü nakil sonuçlarını açıkladı17:53 - Çeyrek altın günü 404,00 TL'den tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kiraz 4
11.06.2019 izlanda vs türkiye maçı 1
bu vali tam bir it 3
Annemi şimdi daha iyi anlıyorum 1
film seyrederken gülmek 1
Gülerek üzülen insan 2
not istemek 4
Birine güvendiğinde ona hayatını mahvetme şansını da verirsin 3
netcad 3
flim seyrederken ağlamak 5
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam