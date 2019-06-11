Bu ilimizde, Pazartesi günü, mesai saatleri değişecek
Bartın Valisi Sinan Güner, 17 Haziran'dan itibaren il genelinde mesai saatlerinin değişeceğini belirten resmi yazıyı ildeki kamu kurumlarına gönderdi.
|11 Haziran 2019 18:21
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Bartın'da, 17 Haziran 2019 tarihi itibariyle mesai saatleri değişiyor.
Vali Sinan Güner imzasıyla gönderilen resmi yazıda, 657 sayılı Kanunun 100. maddesine dayanılarak, 17 Haziran 2019 Pazartesi gününden itibaren mesai saatlerinin sabah 08:00 ila 12:00, öğleden sonra ise 13:00 ila 17:00 arasında olacağı duyuruldu
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