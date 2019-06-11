Şırnak'taki 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi' sona erdi
|11 Haziran 2019 18:37
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Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Şırnak Valiliğince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda bin 250 öğrencinin katılımıyla yapılan turnuva, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.
Vali Mehmet Aktaş, yaptığı konuşmada, en büyük amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.
Devlet olarak bütün kaynakları gençlere aktardıklarını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:
"Bu örnekte olduğu gibi bizim için sivil toplumun gönüllü faaliyetleri anlamlıdır, çok değerlidir. Bunlardan biri de Geleneksel Çocuk Oyunları turnuvasıdır. Her şeyden önce buradaki amaç, değerli yavrularımızın spor yapması, kendi becerilerini ortaya koyması ve birbirleriyle kaynaşmasıdır."
Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ise geleneksel kültür mirasını yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını, gelecek yıl da turnuvanın düzenleneceğini belirtti.
Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezzan Birlik de katıldı.
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