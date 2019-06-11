1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Şırnak'taki 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi' sona erdi

Şırnak'ta düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi" sona erdi
 11 Haziran 2019 18:37
Yazdır
Şırnak'taki 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi' sona erdi

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Şırnak Valiliğince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda bin 250 öğrencinin katılımıyla yapılan turnuva, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

Vali Mehmet Aktaş, yaptığı konuşmada, en büyük amaçlarının milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek olduğunu söyledi.

Devlet olarak bütün kaynakları gençlere aktardıklarını dile getiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Bu örnekte olduğu gibi bizim için sivil toplumun gönüllü faaliyetleri anlamlıdır, çok değerlidir. Bunlardan biri de Geleneksel Çocuk Oyunları turnuvasıdır. Her şeyden önce buradaki amaç, değerli yavrularımızın spor yapması, kendi becerilerini ortaya koyması ve birbirleriyle kaynaşmasıdır."

Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ise geleneksel kültür mirasını yeni nesillere aktarmaya çalıştıklarını, gelecek yıl da turnuvanın düzenleneceğini belirtti.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Rezzan Birlik de katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bilim fuarının açılışı robotun verdiği makasla yapıldı
11 Haziran 2019 16:59		 Öğrenciler atölyelerde hayata hazırlanıyor
11 Haziran 2019 14:31
Geleceğin kimyagerlerini yetiştiren 'marka' lise
11 Haziran 2019 13:31		 Bu okulun mezunlarının 'iş' sıkıntısı yok
10 Haziran 2019 21:03
Öğrencilerin kaleminden Afrika'ya 'hayat suyu'
09 Haziran 2019 18:23		 Otomotiv sektörü eleman ihtiyacını bu liseden karşılıyor
09 Haziran 2019 17:13
Liseliler, yerli oto için güvenlik sistemi geliştirdi
09 Haziran 2019 15:54		 Türkiye'nin 'turizm elçilerini' yetiştiriyorlar
08 Haziran 2019 15:41
Derslerini endüstri 4.0 ile görüyorlar
08 Haziran 2019 13:47		 33 anaokuluna hibe destek ile eğitim metaryali
08 Haziran 2019 12:22
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:06 - Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti18:58 - Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek18:56 - Bakanlıktan genelge... Enjeksiyon için yazılı onaya gerek var mı?18:47 - Kentten köye göç ettiren meyve: Çilek18:39 - Bu anket çalışması bayram sonrası yapıldı18:37 - Şırnak'taki 'Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi' sona erdi18:26 - TBMM'de askerlik kanunun görüşülmesine başladı18:23 - Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un tutukluluğuna devam18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:21 - Bu ilimizde, Pazartesi günü, mesai saatleri değişecek
18:10 - Gazipaşa'da Suriyelilerin plaja alınmaması kararına veto18:09 - İşitme cihazında o belge istenmeyecek18:09 - TBMM Genel Kurulu'nda İzlanda'ya 'Milli Takım' tepkisi17:59 - FETÖ'den yargılanan eski askeri hakime hapis cezası17:56 - 'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor17:55 - MEB'den, sene sonu işlemlerine dair, 16 maddelik resmi yazı17:55 - Diyanet, ilçe müftülüğü nakil sonuçlarını açıkladı17:53 - Çeyrek altın günü 404,00 TL'den tamamladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Saadet adayının oğlu işten çıkarıldı mı?... İGDAŞ'tan açıklama
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
duvarı nem insanı gam yıkar 2
izlanda seferi 2
haram 2
turgut uyar 1
şalgam 3
netcad 3
beto 1
merih demiral 1
tatil dönüşü işe adapte olmaya çalışmak 6
kararsız seyreden ankara havası 3
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam