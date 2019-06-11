Bu anket çalışması bayram sonrası yapıldı
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bayram sonrası yapılan bir anketi okurlarıyla paylaştı
|11 Haziran 2019 18:39
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bayram sonrası yapılan bir anketi okurlarıyla paylaştı
Selvi'nin paylaştığı verilere göre, İstanbul'da 31 Mart'ta sandığa gitmeyen %4'lük seçmenin yüzde 80-90'ı, 23 Haziran seçimlerinde, bu kez sandığa gidecek. Sandığa gidecek seçmen analizinde ise 3 oydan ikisinin Binali Yldırım'a, bir oyun ise Ekrem İmamoğlu'na gideceği öngörülüyor.
Yüzde 4, 430 bin seçmene karşılık geliyor.
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