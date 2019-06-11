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Kentten köye göç ettiren meyve: Çilek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı iki mahallede devlet desteğiyle gerçekleştirilen çilek üretimi, vatandaşların kentten köye göçünü sağladı
 11 Haziran 2019 18:47
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Kentten köye göç ettiren meyve: Çilek

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı iki mahallede, devlet desteğiyle modern çilek üretimi yapan vatandaşlar kentten köye göç başlattı.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerindeki bazı vatandaşlar, yaklaşık 14 yıl önce işsizlik nedeniyle kent merkezi ve çevre illere göç etti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendislerinin 2006 yılından itibaren yaptığı bilgilendirme eğitimleriyle, mahalle sakinleri çilek üretimine başladı. Fide ve damlama sulama desteğiyle üretimin artması ise göç eden vatandaşların da köylerine dönmelerini yol açtı.

Üretim bin 100 dekar alana ulaşırken mahalle sakinlerinin gelir düzeyi yükseldi. Üretilen çilekler Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Diyarbakır ve Malatya gibi illere satılmaya başladı.

İş bulmak amacıyla çevre illere göç eden yaklaşık 150 aile çilek üretiminin olumlu yansımaları ve istihdam artışının sonucu baba ocağına döndü.

- "İnşallah bu işin verimini artırıp ihracatını yaparız"

Türkoğlu Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Muratçakıroğlu Mahallesi'ndeki hasat etkinliğinde yaptığı konuşmada, tarım personelinin 2006-2007 yıllarında vesile olduğu bir filizin bugün büyüyerek çilek tarlalarına dönüştüğünü söyledi.

Amacın kaliteden ödün vermeden üretime artırmak olduğunu dile getiren Saltaş, şöyle konuştu:

"İnşallah bu yatırımlar köyden kente değil kentten köye göçü hızlandıracak. İnsanlarımızın daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlayacak. Gelirini artıracaktır. Bütün insanlarımızın mahallede evleri değişti, gelirleri arttı. İnşallah bu işin verimini artırıp ihracatını yaparız. Milletimize ve devletimize olan katkımız artar. Verilen emeğin boşa gitmediğini görmek beni ayrıca gururlandırdı. Emeği geçenleri kutluyorum."

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Osman Bozkurt ise Kahramanmaraş'ta 2 bin 700 dönüm çilek üretim alanının bulunduğunu belirtti.

Hasadın yapıldığı iki mahallede ise farklı bir durumun söz konusu olduğunu ifade eden Bozkurt, "Bu mahallemizde köyden kente göç durdu, kentten köye göç başladı. Bundan dolayı mutluyuz. Bütün çaba ve gayretimiz köyden kente göçü önlemek." dedi.

- "İnsanlar para kazanıyor, mutlu"

Türkoğlu Çilek Yetiştiriciler Birliği Başkanı Hüseyin Kaplan da 2006 yılından önce Kaledibi ve Muratçakıroğlu mahallelerinden çevre illere sürekli göç olduğunu, 13 yıl önce mahalleye eğitim amaçlı mühendislerin gelmesiyle bölgenin kaderinin değiştiğini söyledi.

Yüzde 50 hibe destekli 100 dönümlük çilek bahçesi kurarak yıllar önce üretime başladıklarını belirten Kaplan, "Eskiden 20 günlük hasat 4 aya çıktı. Bundan sonra tekrar göç durdu. Çevre illerimize giden insanlar geri gelmeye başladı. Çilek yetiştirmeye başladılar. İşlerimiz çok iyi gidiyor. İnsanlar para kazanıyor. İnsanlar mutlu. Evlerini yaptırdılar. Yaşam kalitemiz arttı." dedi.

Anadolu Ajansı
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