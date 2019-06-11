Bakanlıktan genelge... Enjeksiyon için yazılı onaya gerek var mı?
Sağlık Bakanlığı, hekim tarafından reçete edilmiş enjeksiyon uygulaması için yazılı onay alınmasına gerek bulunmadığını açıkladı
|11 Haziran 2019 18:56
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Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, enjeksiyon uygulamalarına dair 2019/11 sayılı Genelge yayımlandı.
Genelgede sadece büyük cerrahi işlemlerde yazılı onay alınmasına gerek olduğuna dikkat çekilerek, hastaya bakan (müdavi) hekimin reçete ettiği enjeksiyon işlemlerinin yetkili sağlık meslek mensuplarında yazılı onam alınmaksızın yapılabileceği belirtildi
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