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Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde tarım arazisine yıldırım düşmesi sonucu yaşlı kadın hayatını kaybetti
|11 Haziran 2019 19:06
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Edinilen bilgiye göre; Sulusaray ilçesi Malum Seyit Tekke Mahallesinde Mümine İlhan (57) kendilerine ait tarlada çalışırken yıldırım düştü.
Ağır yaralanan yaşlı kadın ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İlhan, hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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