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Vali Çiftçi'den makam aracı açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamlığına ait makam aracının satılığa çıkarılmasının mümkün olmadığını açıkladı.
 11 Haziran 2019 19:14
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Vali Çiftçi'den makam aracı açıklaması

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, İskilip Kaymakamlığına ait makam aracının satılığa çıkarılmasının mümkün olmadığını açıkladı.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere İskilip'e giden Vali Mustafa Çiftçi, vatandaşlara dağıtılan çilek fidelerinin ücretini ödeyemediği için kaymakamlığa ait makam aracının satılığa çıkarıldığı yönündeki haberlerle ilgili açıklamada bulundu. İskilip Kaymakamı Beyazıt Bestami Alkan'ın çilek fidelerinin borcunu ödeyebilmek için makam aracını satışa çıkardığına yönelik basına bir takım haberler yansıdığını hatırlatan Vali Çiftçi, "Bir aracın makam aracı olabilmesi için 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 1 ve 2 sayılı cetveli var. Orada sayılan makam sahiplerinden olması gerekiyor. 2 sayılı cetvelde makam hizmetlerine tahsis edilen araçlardan bahsediliyor. Kaymakamlar, 2. sayılı cetvelde yer alıyor. Kaymakamlara İçişleri Bakanlığı tarafından hizmetlerde kullanmak üzere araç satın alınarak veriliyor. Birde ilçelerde Köylere Hizmet Götürme Birlikleri var. Bunlara da kaymakamlar başkanlık yapıyor. Orada da meclis kararıyla araç satın alınıp satılabiliyor. Burada karıştırılan husus satılığa çıkarılan araç makam aracı değil Köylere Hizmet Götürme Birliği envanterine kayıtlı hizmet aracı" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen aracın satışının mümkün olmadığını dile getiren Vali Çiftçi, "Köylere Hizmet Götürme Birliği envanterine kayıtlı aracın satılığa çıkarılması var. Gerçek durum bu şekilde" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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