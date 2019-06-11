1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali Yavuz'dan, CHP'li vekilin iddialarına sert cevap

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, "Ordu Valisi öğrencilere Atatürk'ü gözünüzde bu kadar büyütmeyin" şeklindeki iddialarına tepki gösteren Ordu Valisi Seddar Yavuz, iddiaların 'VIP rezaletini örtbas etmeye yönelik bir karalama kampanyası' olduğunu söyledi.
 11 Haziran 2019 19:33
Yazdır
Vali Yavuz'dan, CHP'li vekilin iddialarına sert cevap

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, "Ordu Valisi öğrencilere Atatürk'ü gözünüzde bu kadar büyütmeyin" şeklindeki iddialarına tepki gösteren Ordu Valisi Seddar Yavuz, iddiaların 'VIP rezaletini örtbas etmeye yönelik bir karalama kampanyası' olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, geçtiğimiz günlerde kendisine ait sosyal medya hesabından Ordu Valisi Seddar Yavuz'un Altınordu ilçesi Şehit Zeki İnan İlkokulunda gerçekleştirilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni sonrasında öğretmenler odasında yaptığı sohbette "Atatürk'ü gözünüzde büyütmeyin, o kadar abartmayın" şeklinde sözler sarf ettiğini iddia etti.

Bu iddia üzerine bir açıklama yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, törenlerin ardından ayrılacağı sırada okul yöneticileri ve öğretmenlerin ısrarlı bir şekilde ikramda bulunma isteklerini kırmayarak, beraberinde eşim Selda Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Mehmet Hilmi Güler, İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Altınordu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Acu ile birlikte davete icabet ettiğini aktardı.

Okulun öğretmenler odasında verilen ikram sırasında, öğretmenlerle sohbet etme fırsatı olduğunu, bu sohbette, okullarda düzenlenen 'Kariyer Günleri' etkinliklerine katılarak, öğrencilere medeniyet değerleri, doğru meslek seçimi, ahlaklı ve iyi insan olarak yetişmeleri konularında tavsiyelerde bulunduğunu ifade ettiğini dile getiren Vali Yavuz, "Yapılan sohbette, Türk milletinin çok büyük bir millet olduğunu, büyük milletlerin en önemli özelliğinin de tarih boyunca çok sayıda büyük devlet adamları yetiştirdiğini vurguladım. Selçuklu'nun Osmanlı'ya, Osmanlı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ne rakip olmadığını ve şanlı Türk tarihinin birer parçası ve devamı olduğunu ifade ettim. Bu başarılarımızın altında yatan nedeninde, medeniyet değerlerini özümsemenin, benimsemenin ve bunu yaşatmanın olduğu vurgusunu yaptım" dedi.

"VIP rezaletini örtbas etmek istiyorlar"

O gün okulda yaptığı sohbet toplantısının tutanaklarını da dağıtan Vali Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hal böyle iken, 1989 yılında başlamış olduğum mülki idare mesleğinde, 28 Şubat süreci dahil olmak üzere hiç bir dönemde Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik isnat, eleştiri ve şikayete maruz kalmayan şahsımı; 'çamur at izi kalsın' mantığı içinde, bir kavgada dahi söylenmeyecek küfür ve hakaretleri yapanların suçlarını örtbas etmek, şahsımı toplumda itibarsızlaştırmak ve linç etmek üzere bir iftira kampanyası başlattıklarını üzüntüyle görüyorum. Yapmış olduğum sohbete ilişkin okul yönetimi tarafından düzenlenen ve ekte sunulan rapor, 15 Mayıs 2019 tarihinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne okulun resmi e-posta adresi üzerinden gönderilmiştir. Söz konusu rapor, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına da iletilmiştir. Vatanına, milletine ömrünü adamış bir devlet adamı olarak, ne dün ne bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerine asla dil uzatmadım. Onların, milletimizin gönlündeki yerini bilen ve bunu da özümseyen bir devlet yöneticisi olarak, toplumda asla bir tartışma konusu oluşturacak söylem, eylem ve davranışım olmamıştır. Bu durumu, görev yaptığım yerlerdeki tüm kamu görevlileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarımız çok iyi bilmektedir. Şahsıma yönelik bu asılsız, mesnetsiz itham ve iftiraları asla kabul etmiyorum. Bu itham ve iftiranın altında yatan nedenininde, Ordu-Giresun Havalimanında yaşanan VIP işgali olayı olduğunu, kamuoyu da, ben de çok iyi biliyorum. Yapmış oldukları küfür, hakaret ve çıkarmış oldukları rezaleti örtbas etmek isteyen çevrelerin, şahsımı toplumda itibarsızlaştırmak için başlatmış oldukları yaftalama ve karalama kampanyasını esefle kınıyorum. Mesnetsiz, yakışıksız bu iftiralarla ilgili de yasal yollara başvuracağımı ve buna tevessül edenlerle hukuk önünde hesaplaşacağımı, tüm kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyorum."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
CHP İzmir İl eski Başkanına disiplin soruşturması
11 Haziran 2019 20:43		 İmamoğlu'nun mitingine illerden insan taşınmış
11 Haziran 2019 20:39
Karamollaoğlu'nun pasaportunun iptal edildiği iddiası
11 Haziran 2019 19:18		 Vali Çiftçi'den makam aracı açıklaması
11 Haziran 2019 19:14
Bu anket çalışması bayram sonrası yapıldı
11 Haziran 2019 18:39		 AK Parti'nin Kadıköy'deki afişi kaldırılacak
11 Haziran 2019 16:51
Yıldırım'dan, Erdoğan mitingleri iptal etti iddiasına yanıt
11 Haziran 2019 16:40		 TBMM Başkanı Şentop'tan dünyaya mesaj
11 Haziran 2019 16:37
İmamoğlu: Gariplerin, işsizlerinin yanında olacağım
11 Haziran 2019 16:34		 'İstanbul huzur ve sükun içerisinde seçime gidecek'
11 Haziran 2019 16:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Binali Yıldırım'ın, İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
milli takıma oyuncu vermeden ligde şampiyon olmak 4
şarkılara tutunmak 6
spa 2
Se sentir pauvre 4
Güvenmekten korkar olmak 3
fikir fakiri 6
Uçak ikaz küresi 1
Millet uzaya çıkıyor biz daha muratgilin damindan atlayamadık 3
hakiki 4
Göstermelik hayvan sevgisi 4
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam