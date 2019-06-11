1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kapadokya'yı mayıs ayında 333 bin turist gezdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, mayıs ayında 333 bin 655 turistin ziyaret ettiği bildirildi.
 11 Haziran 2019 19:47
Yazdır
Kapadokya'yı mayıs ayında 333 bin turist gezdi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, mayıs ayında 333 bin 655 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yeraltı kentleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri, geçen ay 50 bin 735'i müze kartlı olmak üzere 333 bin 655 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Mayıs ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında 141 bin 381 kişinin ziyaret ettiği Göreme Açık Hava Müzesi geldi.

Listede ikinci sırada, 62 bin 391 turistin gezdiği Kaymaklı Yeraltı Şehri, üçüncü sırada ise 39 bin 812 ziyaretçi sayısı ile Derinkuyu Yeraltı Şehri yer aldı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Köy halkı tarihi okula sahip çıkıyor
10 Haziran 2019 22:51		 Ankara'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
10 Haziran 2019 22:08
Amasra 'çifte bayram' yaptı
10 Haziran 2019 21:49		 Tarihi mescidin 'figürlü' mihrabı dikkati çekiyor
10 Haziran 2019 21:45
İğneada Longoz Ormanları'nda görsel şölen
10 Haziran 2019 21:41		 700 yıllık Cumalıkızık köyüne ziyaretçi akını
10 Haziran 2019 19:52
Antalya'da faytonculuk sona erdi
10 Haziran 2019 19:24		 Antalya'da tarlaya uçak düştü... 2 kişi hayatını kaybetti
10 Haziran 2019 15:24
Yolcu otobüsleri kazaya karıştı: 20 yaralı
09 Haziran 2019 22:36		 Polis memuru nöbet tutarken mide kanaması geçirdi
09 Haziran 2019 22:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Binali Yıldırım'ın, İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
diyet 2
dibe vurmak 1
sen 1
Birine güvendiğinde ona hayatını mahvetme şansını da verirsin 3
sahilde yürümek 1
flim seyrederken ağlamak 5
şehirlerarası otobüs yolculuğu 4
kitap kokusu 1
7400 suriyelinin kamuda işe alınması 4
yanlış bir öyküdeyim,beni yeniden yaz. 1
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam