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Hatay'da çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
|11 Haziran 2019 19:51
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Hatay'ın Antakya ilçesinde çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kuzey tepe Mahallesi'nde çöp atmaya giden bir kişi, çöp konteynırında poşet içinde bir bebek cesedi fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin yeni doğmuş kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ölü bulunan bebek, otopsi yapılmak üzere Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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