1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, Van'da defnedildi
 11 Haziran 2019 19:55
Yazdır
PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yol yapım çalışması yürüten işçilere yönelik saldırısında hayatını kaybeden iki işçinin cenazesi, memleketleri Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Yüksekova'da Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında yapımı devam eden yol inşaatında çalışan işçilere yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden işçilerden Abdurrahman Bilici (57) ve amcasının oğlu Mehmet Sait Bilici'nin (29) cenazesi, yakınları tarafından Erciş ilçesindeki Merkez Kara Yusuf Paşa Camisi'ne getirildi.

Öğle vakti kılınan namazın ardından cenazeler, ambulansa taşındı.

Tekbir getiren vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Vatan sana canım veda" sloganları attı.

Seyyid Muhammed Kabristanlığı'na getirilen iki işçinin cenazesi, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

İşçilerden Abdurrahman Bilici'nin 9, Mehmet Sait Bilici'nin de 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine işçilerin aileleri, Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Acar, Alay Komutanı Albay Kamil Tumba ve kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Akıncı Üssü davasına yarın devam edilecek
11 Haziran 2019 18:58		 Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur'un tutukluluğuna devam
11 Haziran 2019 18:23
'Ergenekon' davası hakim ve savcıları hesap veriyor
11 Haziran 2019 17:56		 Eski askeri lise ve polis akademisi öğrencileri FETÖ'den hakim karşısında
11 Haziran 2019 17:35
Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinlendi
11 Haziran 2019 16:32		 FETÖ'den mahkumiyetleri kesinleşen 3 şahıs tutuklandı
11 Haziran 2019 16:13
Büyükelçi Karlov suikastı davasında 1 tahliye
11 Haziran 2019 14:50		 Suriye sınırında PKK'lı terörist yakalandı
11 Haziran 2019 14:08
Lice'de gri listede aranan terörist öldürüldü
11 Haziran 2019 13:46		 Kayseri'de üç FETÖ sanığına ceza
11 Haziran 2019 13:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Doların sonu geliyor
Polisler ve özel güvenlik görevlileri, bıyıklı olarak görev yapabilir mi?
Görevde yükselme yazılısında 95 puan alan adaya sözlüde 50 puan verilmesine iptal kararı
Teröristbaşı Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiası
'450 bin Suriyeli bebek hatırına 15 Temmuz'u kazandık'
Milli Eğitim 'Momo' ya savaş açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan miting yapmayacak
Yıldırım, Bahçeli'nin eleştirilerini değerlendirdi
Binali Yıldırım'ın, İsmail Küçükkaya itirazına tepkisi
Kılıçdaroğlu'nun Saadet adayı ile ilgili açıklaması doğru mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Diplomalı cahil 3
beto 1
aşk acısı çeken yazarlar 1
binali'nin kürdistan ve lazistan demesi 2
netcad 3
kararsız seyreden ankara havası 3
bu vali tam bir it 3
kiraz 4
murat murathanoğlu'nun ergin ataman'a verdiği ayar 1
dişileri melek sanmak 1
SON İLANLAR
Paris Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter
Liyon Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Dokuz Eylül Ünv. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Ens. lisansüstü ilanı
İstanbul Üniversitesi lisansüstü öğrenci alımı ilanı
Horasan Beldiyesi 29 İşçi Alacak
Bolu İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Kırşehir Emniyet Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Mersin Onarım Destek Kom. Engelli İşçi Alım İlanı
Çanakkale İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
Düzce İl Tarım ve Orman Bakanlığı Engelli İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Düzce Gökkuşağı Özel Eğitim Zihinsel Engeliler ve Okul Öncesi Öğretmeni Alacak
Küçük Şefler Kreşi Öğretmen Alacak
Özel Beşfen Koleji Matematik ve İngizce Öğretmeni, Halkla İlişkiler Personeli Alacak
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam