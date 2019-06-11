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Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan:- " İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 154 kilometre uzunluğundaki ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu'nun hayata geçirilmesi için süreç başladı"-
 11 Haziran 2019 19:59
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Aydın-Denizli Otoyol ihalesine onay

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 154 kilometre uzunluğundaki ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu ihalesi sonucunun onaylandığını bildirdi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Aydın-Denizli Otoyolu'nun ülkeye kazandırılması yönünde büyük bir adım attıklarını belirttti.

Hizmete açık olan İzmir-Aydın Otoyolu'nun devamında yer alan ve İzmir'den Antalya'ya kadar kesintisiz ulaşımı sağlayacak otoyolun 154 kilometre uzunluğundaki ikinci etabını oluşturan Aydın-Denizli Otoyolu için Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle 26 Mart'ta ihale yapıldığını anımsatan Turhan, söz konusu otoyolun hayata geçirilmesi için sürecin başladığını söyledi.

İhalede 5,3 milyar lira yatırım bedeliyle Powerchina International Group, Powerchina Road Bridge Group ve Özgün İnşaat Ortak Girişiminin 17 yıl 9 ay 18 gün ile en uygun teklif olarak değerlendirildiğini anlatan Turhan, otoyolun yapım süresinin 3 yıl olarak planlandığını kaydetti.

Söz konusu otoyolun 140 kilometresi ana gövde, 14 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 154 kilometre uzunluğunda olacağını dile getiren Turhan, otoyol bünyesinde 19 köprülü kavşak, 33 köprü, 19 viyadük ile 5 hizmet tesisinin bulunacağını bildirdi.

- "İki turizm kenti birbirine otoyol konfor ve güvenliğiyle bağlanacak"

Aydın-Denizli Otoyolu ve sonraki etaplarda ihaleleri yapılacak Denizli-Burdur ve Burdur-Antalya otoyollarının tamamlanmasıyla İzmir-Antalya arasındaki mevcut 580 kilometre devlet yolu ile 6-7 saat süren seyahatin, 440 kilometre otoyolla 3-3,5 saate ineceğini ifade eden Turhan, "Bu sayede iki turizm kenti birbirine otoyol konfor ve güvenliğiyle bağlanmış olacak." diye konuştu.

Turhan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun, mevcut Aydın Çevre Yolu Otoyol ayrım kavşağından başlayarak Dalaman üzerinden Yenipazar'a, oradan da Kuyucak ilçesinin güneyine ulaştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sarayköy'ün güneyinden devam eden otoyol, Denizli'de son bulmaktadır. Aydın-Denizli Otoyolu Projesi, Aydın ve Denizli kent merkezlerini birbirine bağlamanın yanı sıra Pamukkale, Efes Antik Kenti gibi önemli turizm merkezlerine de ulaşımı kolaylaştıracak. Bu sayede Ege Bölgesi'ndeki turizm, tarım ve ticaret bölgelerine güvenli ve konforlu karayolu ulaşımı sağlanmış olacak."

Turhan, Aydın-Denizli Otoyolu'nun başta bu şehirlerde yaşayan vatandaşlar olmak üzere ülkeye hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, işi alan firmalara başarı diledi.
Anadolu Ajansı
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