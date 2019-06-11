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Rus turistlerin yaz sezonu tercihi yine Türkiye

Rus turistler, yaz döneminde tatil tercihlerini yine Türkiye'den yana kullanıyor
 11 Haziran 2019 20:03
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Rus turistlerin yaz sezonu tercihi yine Türkiye

Türkiye, bu yılın yaz döneminde de Rus turistlerin bir numaralı tatil noktası olacak.

Rusya Tur Operatörleri Birliğinden (ATOR) yapılan açıklamada, Rusya'da vatandaşların 2019 yaz sezonunda tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullandığı belirtildi.

Türkiye'nin, 2018'de olduğu gibi bu yıl da açık farkla Rus vatandaşlarının yaz döneminde en çok tercih ettiği tatil noktası olacağına işaret edilen açıklamada, bu yılın yaz sezonunda 2018'in aynı dönemine kıyasla Türkiye'ye yönelik talebin yüzde 10-15 arttığı bildirildi.

Sektör yetkilileri, iklimi, uygun fiyat ve üstün hizmet kalitesiyle Türkiye'nin rakiplerinden çok daha cazip bir tatil noktası olduğunu belirtiyor.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk 5 ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 20'lik artışla Antalya'yı 1 milyon 249 bin 757 Rus turist ziyaret etti.

Yetkililer, bu yıl 6 milyondan fazla Rus turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini bekliyor.
Anadolu Ajansı
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