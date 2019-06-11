PUBG en çok gelir sağlayan mobil oyun oldu
|11 Haziran 2019 20:27
|Yazdır
Dünyanın en popüler oyunlarından PUBG, geçen ay 146 milyon dolar gelir sağlayarak en çok hasılat sağlayan mobil oyun ünvanına sahip oldu.
Teknoloji haberleri sitesi The Verge'nin haberine göre, 100 milyondan fazla aylık oyuncu sayısıyla dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan PUBG, geçen ay 146 milyon dolardan fazla gelir sağlayarak en çok hasılat sağlayan mobil oyun oldu.
Oyunun gelirleri yalnızca oyuncuların satın aldığı üyelik paketi ve oyun içeriklerinden oluşmuyor. PUBG'nin Çin versiyonu olan Game For Peace oyunu da gelir kalemlerinin artışında önemli rol oynadı. PUBG geçen ay toplam 146 milyon dolar gelir elde ederken, bu gelirin 70 milyon dolarlık kısmı oyunun Çin için uyarlanmış versiyonu olan Game For Peace'den sağlandı.
- Ülke uyarlaması gelirleri etkilemedi
PUBG'nin Çin için uyarlanmış versiyonu olan Game For Peace, 'milliyetçi' özelliklere sahip ve daha az kan içeriyor. Örneğin, PUBG'de yer alan oyundan elenen oyuncunun kan havuzunda ölmesi sahnesi oyunun Çin versiyonunda yer almıyor.
Oyunların Çin'e göre uyarlanması, Çin hükümetin uygulamalarından kaynaklanıyor ve oyun üreticileri açısından bir engel olarak değerlendiriliyor. Çin hükümeti Şubat ayında video oyunlar için yeni lisans vermeyi durdurmuş ve oyunlara çeşitli zaman limitleri getirmişti.
Örneğin, Çin'in popüler oyunlarından olan Honor of Kings için, 12 yaşın altındaki çocuklar için 1 saate kadar, 12 ile 18 yaş arasındaki çocuklar için 2 saate kadar oynama limiti koyulmuştu.
Analistler, oyunların bölgeye uyarlanmasının gelirleri olumsuz etkileyeceğini düşünse de PUBG'nin geçen ay gelirlerinin yaklaşık yarısını oyunun Çin versiyonu Game For Peace'den elde etmesi uyarlama oyunlara karşı bakışı değiştirebilir.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye, gezegenine isim arıyor
11 Haziran 2019 20:35
|20 dolarlık telefonlar dünyayı internete bağlayacak
11 Haziran 2019 20:31
|Rusya, S-400'lerin Temmuz'da teslimatını onayladı
11 Haziran 2019 16:46
|Avrupa ile yüksek standartlı demir yolu bağlantısı
11 Haziran 2019 12:49
|Türk yazılımcılara yabancı şirket ilgisi
10 Haziran 2019 14:05
|Günümüz gençliğinin en büyük problemi; 'Dijital bağımlılık'
10 Haziran 2019 09:22
|Türksat'tan kara araçlarına kesintisiz internet hizmeti
08 Haziran 2019 17:43
|Türkiye'nin fiber optik ağı, kara yolu ağını 5'e katladı
08 Haziran 2019 11:14
|Kişisel verileri koruma için bin 200 okula kulüp
08 Haziran 2019 08:53
|Sahurda uyku tutmayanlar ilana baktı
07 Haziran 2019 15:49