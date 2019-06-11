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CHP İzmir İl eski Başkanına disiplin soruşturması

CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Varyant'ta belediyeye ait başkanlık konutuna taşınmasının ardından eleştirilerde bulunması üzerine CHP İzmir yönetimince disiplin soruşturması başlatıldı.
 11 Haziran 2019 20:43
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CHP İzmir İl eski Başkanına disiplin soruşturması

CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Varyant'ta belediyeye ait başkanlık konutuna taşınmasının ardından eleştirilerde bulunması üzerine CHP İzmir yönetimince disiplin soruşturması başlatıldı. İl Başkanlığı'na gelerek, ifade veren Karataş, bu durumun ileride partinin başına büyük sorun açacağı düşüncesiyle o yazıları yazdığını, bunu için pişman olmadığını söyleyerek, haklarını korumak için gerekirse AİHM'e kadar gideceğini belirtti.

CHP İzmir İl eski Başkanı Kemal Karataş hakkında, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in Varyant'ta belediyeye ait başkanlık konutuna taşınmasının ardından sosyal medyadan yaptığı eleştiriler üzerine İzmir İl Başkanlığı'nca disiplin soruşturması başlatıldı. Karataş, bugün Serdedil Coşkuner, Leman Tunus, Özkan Tice ve Yaşar Erdoğdu'dan oluşan Disiplin Komisyonu'na ifade verdi. Gazetecilere daha sonra açıklama yapan Karataş, yazdıklarının arkasında olduğunu, ileride partinin başına gelebilecek sorunlara karşı şimdiden uyarmak için o yazıları yazdığını belirtti.

Bütün yaptığının, partiyi uyarmak olduğunu kaydeden Kemal Karataş, "Konu Şato'dan başladı. Şato'dan evvel Belediye Başkanı Tunç Soyer?in 'İşe, sağa sola bisikletle gideceğim' demesi halkçı bir hareket, diye görüldü. Halkın içinde birisi, mütevazı bir yaşam olarak görüldü. Fakat sonra da görüldü ki arka sokaklara gitmeyi vadeden birisinin İzmir'in en seçkin, adı halk tarafından 'Şato' konulmuş bir yerde oturmayı tercih etmesi, ileride partinin başına büyük sorunlar yaratacağı ve büyük eleştiriler alacağı düşüncesiyle o yazıları yazdım" dedi.

'İL BAŞKANININ ALTINA ÇEKİLEN BELEDİYE ARACI DA SORULSUN'

İl yönetiminin kendisi hakkında resen disiplin soruşturması kararı almasını eleştiren Karataş, şunları söyledi:

"İl yönetimi, belediye başkanını kamuoyu önünde eleştiriyor, diye beni disipline sevk etmenin komisyonunu kurmuş. Benim gibi bir partiliden, bir vatandaştan şikayet yokken doğrudan doğruya il başkanı resen hakkımda şikayette bulunmuş, sadece Sayın Tunç Soyer'in Şato'da oturmasını eleştirdiğim için bu soruşturma açılmış. Ben beklerdim ki il başkanının altına çekilen belediyenin aracı da sorulsun. Ama maalesef bu sorular sorulmadı. Beş dönem il başkanlığı yaptım, 3 yıl da merkez ilçe başkanlığı yaptım. Ömrümü hayatımı bu partiye vermişim. Bütün yazdığım yazılar demokratik anlayış içerisinde uyarıdır. Sosyal demokrat bir belediye başkanının, 'Şato' diye anılan, halktan uzak bir yeri konut olarak tercih etmesini uygun bulmadığımdan uyarı yazdım. İleride CHP'nin başına başka işler açılmasın, diye. Katiyen pişman değilim, ifademi imzaladım. Sözlerimin arkasında olduğumu söyledim yine olsa yine söylerim, dedim."

'AİHM'E KADAR GİDERİM'

Kemal Karataş, bir gazetecinin "Sayın Soyer ile bu konuda birebir görüşmeyi düşündünüz mü?" sorusunu ise "Niye görüşeyim? Bir şeyi gizlemektir o. Bana ne. Benim ne kamusal gücüm var ne onun büyüğüyüm. Ona 'Hayır, burada oturma' diyemem. Ben, toplumsal bir görev yapıyorum. Halk senin burada oturmana sıcak bakmaz, uygun görmez. Hele hele CHP'li sosyal demokrat bir belediye başkanına bunu yakıştırmaz. Ben halkın içinde yaşayan birisiyim, bu olmadı dedikleri için onlar söyleyemiyorlar" diye yanıtladı.

Karataş, "Hakkınızda olumsuz bir karar çıkması halinde partiye küser misiniz?" sorusuna da "Ben CHP'liyim, bunlar olur yaşanır; ama haklarımı da korurum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar giderim" diye yanıt verdi.

İl Disiplin Kurulu'nca Kemal Karataş'ın dosyası, İl Yönetim Kurulu'na gönderilecek. Karataş'ın İl Disiplin Kurulu'na gönderilip, gönderilmeyeceğine ise yönetim karar verecek.
DHA
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