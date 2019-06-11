EPDK Başkanı Yılmaz'ın acı günü
|11 Haziran 2019 20:47
|Yazdır
ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın vefat eden babası Türkmen Yılmaz (89), Gaziantep'in Nizip ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz'ı acılı gününde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yalnız bırakmadı.
Gaziantep'te özel bir hastanede, yaşlılığa bağlı tedavi gören EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın babası Türkmen Yılmaz, dün gece vefat etti. Ölümü ile yakınlarını üzen Türkmen Yılmaz'ın cenazesi, bugün yaşadığı Nizip ilçesinin Kesiktaş Mahallesi'ne getirildi. Mahalle camisindeki cenazeye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, protokol üyeleri ile Yılmaz'ın oğlu EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz ve yakınları katıldı.
Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Türkmen Yılmaz, mahalle mezarlığında defnedildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava
11 Haziran 2019 22:06
|Türkiye'de ortalama evlilik yaşı artış gösterdi
11 Haziran 2019 21:51
|İstanbul'un tarihi simgeleri kırmızı beyaza büründü
11 Haziran 2019 21:41
|Üroloji Uzmanı, ikinci üniversiteyi bitirdi
11 Haziran 2019 21:21
|Kentten köye göç ettiren meyve: Çilek
11 Haziran 2019 18:47
|İsveç'te İstanbul ve Gaziantep'e ödül
11 Haziran 2019 17:41
|Kalp krizi geçiren mahkeme başkanı hayatını kaybetti
11 Haziran 2019 17:40
|Meteoroloji uyardı... Ankara'ya kuvvetli sağanak ve dolu yağacak
11 Haziran 2019 17:37
|Kastamonu'da hortum tarım arazilerine zarar verdi
11 Haziran 2019 17:30
|Sınırdaki güvenlik duvarının yüzde 75'i tamamlandı
11 Haziran 2019 17:25