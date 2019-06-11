Mogan Gölü'nde bulunan ceset, liseli Adalet'in çıktı
|11 Haziran 2019 20:59
|Yazdır
ANKARA'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş.'ye (14) ait olduğu belirlendi. Cep telefonunda intihar notu bulunan ve göle atlayarak, yaşamına son verdiği tahmin edilen Adalet Ş., gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Mogan Gölü yüzeyinde çevredekilerce dün akşam saatlerinde görülen ceset, polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastane morguna götürülen cesedin, anadolu lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Adalet Ş.'ye ait olduğu belirlendi. Adalet Ş.'nin yapılan otopsisinde, vücudunda yara izine rastlanmadı. Adalet Ş.'nin montu, telefonu ve kişisel eşyaları ise göl kenarında bulundu.
Adalet Ş.'nin telefonunda yapılan incelemede, intihar notu olduğu görüldü. Adalet Ş.'nin, dün öğleden sonra, Mogan Gölü kenarında gezintiye çıktığı, bir süre sonra da montunu çıkarıp, suya atladığı ileri sürüldü. Adalet Ş.'nin ailesinin, ders notları kötü olan kızlarına, "Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz" dediği iddiası, sosyal medyada yer aldı. Adalet Ş.'nin yakınları ise bu iddianın doğru olmadığını söyledi.
Adalet Ş. için bugün Karagedik Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Adalet'in babası Raşit Ş., ağabeyi Ahmet Ş. taziyeleri kabul etti. Cenazeye kızın yakınları ve çok sayıda kişi de katıldı. Adalet Ş.'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|6 yaşındaki Fatma havuzda boğuldu
11 Haziran 2019 21:19
|Hatay'da çöp konteynerinden bebek cesedi çıktı
11 Haziran 2019 19:51
|Boşluğa düşen atanamayan öğretmen hayatını kaybetti
11 Haziran 2019 19:23
|Köy heyelan riski nedeniyle boşaltıldı
11 Haziran 2019 19:10
|Tarlaya yıldırım düştü, yaşlı kadın hayatını kaybetti
11 Haziran 2019 19:06
|Camiden, Sakal-ı Şerif çalındı
11 Haziran 2019 17:44
|Arşiv hizmeti veren şirketin deposunda yangın
11 Haziran 2019 17:08
|Trafikteki baltalı saldırgana 3 yıl hapis istemi
11 Haziran 2019 15:13
|Trafikte makas atan şahsı polis lastiklerine ateş açarak durdurdu
11 Haziran 2019 14:45
|TEM'de feci kaza: 2 çocuk öldü
11 Haziran 2019 14:41