Fitch'ten Türkiye açıklaması
|11 Haziran 2019 21:07
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İnternet üzerinden bir seminer düzenleyen kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmeler yaptı.
Fitch, Türk bankalarının karlarının, kredilerde meydana gelebilecek zararlara karşı güçlü bir koruma sağladığını bildirdi.
İnternet üzerinden Türkiye'ye ilişkin bir seminer düzenleyen Fitch, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinde yılın ikinci yarısında artış beklendiğini kaydetti.
Kuruluş, brüt ile net döviz rezervleri arasındaki farkın sorun yaratmadığını belirtti. Döviz rezervlerinin kura müdahale için kullanılması halinde ise piyasalarda endişe oluşacağı kaydedildi.
Fitch, devletin kamu bankalarına verdiği desteğin bu bankalarda not indirimi ihtimalini azalttığını vurguladı.
ABD ile Türkiye arasında yaşanan S-400 gerilimine de değinen Fitch, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayabileceğini ancak bunların doğrudan etkisinin asgari olacağını belirtti.
Kuruluş, Türkiye ekonomisinin yılın tamamında yüzde 1,1 daralmasını beklediğini de bildirdi.
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